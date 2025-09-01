Live TV

Bărbat înjunghiat pe o stradă din Sectorul 4 al Capitalei. Agresorul a fost prins

Data publicării:
politia
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Un bărbat a fost înjunghiat luni pe o stradă din București. Din primele informații, victima ar fi încercat să despartă doi indivizi care se băteau.

O persoană a fost înjunghiată de un bărbat de 45 de ani pe o stradă din Sectorul 4 al Capitalei, a informat, luni, Poliţia municipiului Bucureşti. Victima a primit îngrijiri medicale la faţa locului, iar apoi a fost transportată la spital. Potrivit sursei citate de News.ro, agresorul a fost prins în scurt timp, iar cercetările au fost preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Luni, 1 septembrie 2025, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 16 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, că pe o stradă din Sectorul 4 o persoană ar fi fost înjunghiată cu un cuţit.

Echipajul de poliţie, deplasat de urgenţă la faţa locului, a constatat că aspectele sesizate se confirmă.

Un echipaj medical a intervenit prompt, acordând primele îngrijiri victimei, aceasta fiind ulterior transportată la spital pentru investigaţii suplimentare, precizează sursa citată.

În urma verificărilor efectuate de poliţiştii Secţiei 16, a fost identificat şi depistat la scurt timp un bărbat, în vârstă de 45 de ani, bănuit de săvârşirea faptei.

Cercetările au fost preluate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în colaborare cu Serviciul Omoruri, pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care a avut loc incidentul.

Editor : A.P.

