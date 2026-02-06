Bărbat luat la bătaie la ieşirea dintr-un spital din București. Agresorii au fost reținuți

Două persoane au fost reţinute după ce, pe fondul unui conflict mai vechi, ar fi agresat un bărbat la ieşirea dintr-un spital din Sectorul 4, a informat, vineri, Poliţia Capitalei.

Joi, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Secţia 15 Poliţie au reţinut două persoane, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice, potrivit Agerpres.

"În fapt, joi, în jurul orei 13:00, poliţiştii din cadrul Secţiei 15 au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că, la ieşirea dintr-un spital din Sectorul 4, un bărbat este agresat fizic. Echipajele de poliţie din cadrul Secţiilor 15, 16 şi 26 Poliţie s-au deplasat cu operativitate la faţa locului, unde au constatat că aspectele sesizate se confirmă. Poliţiştii au luat legătura cu persoana vătămată, un bărbat în vârstă de 36 de ani, care prezenta urme vizibile de violenţă, respectiv o plagă la nivelul mâinii şi mai multe leziuni la nivelul feţei. Din primele verificări a reieşit faptul că acesta ar fi fost agresat, pe fondul unui conflict anterior, de către doi bărbaţi. Totodată, în timpul altercaţiei, una dintre cele două persoane bănuite de comiterea faptei, ar fi folosit un obiect tăietor-înţepător, cu care i-ar fi provocat persoanei vătămate leziuni la nivelul mâinii", se precizează în comunicat.

Cei doi bărbaţi, în vârstă de 39 şi 42 de ani, bănuiţi de comiterea faptei au fost depistaţi la scurt timp şi conduşi la sediul Secţiei 15 Poliţie, iar, ulterior, faţă de aceştia a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore, urmând a fi prezentaţi magistraţilor cu propuneri legale.

Poliţiştii menţionează că persoana rănită a depus plângere pe care ulterior a retras-o.

Cercetările sunt continuate de către poliţişti din cadrul Secţiei 15 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tulburarea ordinii şi liniştii publice.

