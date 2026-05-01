Bărbat pus să-și spele sângele într-o secție de poliție, după ce a fost mușcat de câine. IPJ Olt a deschis o anchetă

Scene teribile la o secție de poliție din Olt. Un bărbat a fost atacat de un câine în fața unei secții de poliție, iar când a intrat în secție, ar fi fost pus de polițiști să dea cu mopul pentru a spăla sângele. Oamenii legii sunt cercetați acum disciplinar.

 

Incidentul a avut loc săptămâna trecută, în fața postului de poliție din comuna Brebeni, unde bărbatul ar fi încercat să mângâie un câine maidanez.

Totul a plecat de la un scandal ce a avut loc într-un bar din Brebeni, județul Olt. Unul dintre cei implicați în conflict a mers la sediul poliției pentru a da declarații, iar în fața postului de poliție, a fost mușcat de un câine.

După ce a intrat în sediul poliției, polițiștii i-ar fi dat un mop și l-ar fi pus să spele sângele de pe podea. Bărbatul respectiv a filmat întreaga scenă, iar imaginile au ajuns acum și în atenția conducerii Inspectoratului de Poliție a Județului Olt, care a dispus o anchetă.

„Având în vedere informațiile apărute în spațiul public, pe o rețea de socializare, referitoare la un incident în care este implicată o persoană care s-ar fi prezentat la o unitate de poliție din județul Olt, Compartimentul de Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt este abilitat să comunice următoarele: din verificările preliminare, persoana în cauză a fost implicată într-un conflict, fiind condusă la sediul poliției pentru clarificarea situației. Ulterior, aceasta ar fi suferit o mușcătură de câine în proximitatea unității de poliție. De asemenea, precizăm faptul că persoana a fost transportată la o unitate medicală, cu autospeciala de poliție, pentru acordarea de îngrijiri de specialitate”, a precizat IPJ Olt.

În ceea ce privește imaginile apărute în spațiul public, conducerea IPJ Olt a dispus efectuarea de verificări, în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt și dispunerii măsurilor legale ce se impun.

