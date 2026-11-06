Bărbat rănit într-o explozie dintr-un poligon din Brașov: incidentul este catalogat drept accident de muncă

Un bărbat de 58 de ani a fost rănit, în timp ce încerca să testeze un dispozitiv exploziv, într-un poligon din judeţul Braşov. Bărbatul este angajatul unei firme de profil, incidentul fiind catalogat accident de muncă.

„Poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Feldioara au fost sesizaţi, la data de 5 noiembrie a.c., cu privire la producerea unui accident de muncă în cadrul unui poligon aparţinând unei societăţi din judeţul Braşov”, anunţă, vineri, IPJ Braşov, potrivit News.ro.

Din primele verificări efectuate a reieşit faptul că un bărbat de 58 de ani, angajat al societăţii, în timp ce manipula un sistem exploziv care urma să fie testat, ar fi fost surprins de aprinderea accidentală a acestuia.

La locul incidentului, situat în zona localităţii Sânpetru, s-a deplasat o echipă formată din poliţişti din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Feldioara, Serviciului Criminalistic şi ai Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, în cauză fiind efectuate cercetări într-un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă şi nerespectarea măsurilor legale de securitate şi sănătate în muncă.

În cadrul acestuia vor fi stabilite toate condiţiile şi împrejurările în care s-a produs evenimentul, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie dispuse măsurile legale.

Editor : B.E.