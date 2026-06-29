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Bărbat ucis în bătaie pe o stradă din Sectorul 2, din București. Agresorul, recidivist, a fost reținut

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barbat cu catuse la maini
FOTO: Shutterstock
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Un bărbat în vârstă de 40 de ani, recidivist, a fost reţinut, luni, de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, după ce ar fi omorât un bărbat pe o stradă din Sectorul 2 din București.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de un bărbat în vârstă de 40 de ani, recidivist, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de omor.

"Joi, în jurul orei 18:00, în timp ce se aflau pe o stradă din Bucureşti, Sector 2, pe fondul unui conflict spontan, inculpatul a aplicat persoanei vătămate (un bărbat în vârstă de 41 de ani) lovituri repetate cu pumnii şi cu picioarele la nivelul capului, feţei şi corpului. Victima a suferit leziuni traumatice grave, constatările preliminare medico-legale stabilind că decesul a survenit la mai puţin de o oră de la agresiune, prin stop cardiorespirator consecutiv hemoperitoneului masiv produs ca urmare a rupturii splenice şi a traumatismului toracic cu fracturi costale", au transmis anchetatorii.

Bărbatul a fost reţinut pentru o perioadă de 24 de ore, urmând a fi sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Bucureşti cu propunerea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările sunt continuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti împreună cu poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Omoruri.

Editor : A.P.

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