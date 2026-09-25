Bărbaţi arestaţi după ce au furat bijuterii în valoare de 100.000 de euro. Multe dintre acestea au fost găsite îngropate

Doi bărbaţi din Neamţ au fost arestați preventiv după ce au furat, în vara acestui an, bijuterii în valoare de 100.000 de euro dintr-o locuinţă. Multe dintre bijuterii au fost găsite îngropate în curtea unuia dintre suspecţi.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamţ au anunţat, vineri, că poliţiştii din Piatra Neamţ au fost sesizaţi, în luna iulie, prin apel 112, de către un bărbat de 33 de ani care a reclamat că persoane necunoscute i-au furat bijuterii din aur în valoare de 100.000 de euro.



„În urma cercetărilor desfăşurate de poliţişti a rezultat faptul că, în perioada 23-24 iulie, persoane necunoscute ar fi pătruns, prin escaladarea gardului, în curtea şi casa locuinţei persoanei vătămate, de unde ar fi sustras aproximativ un kilogram de bijuterii din aur”, au arătat reprezentanţii IPJ Neamţ.



În urma investigaţiilor, au fost identificaţi suspecţii, doi bărbaţi, de 42 şi 43 de ani, din judeţele Vrancea şi Braşov.



Poliţiştii au făcut patru percheziţii în acest caz, iar cei doi bărbaţi au fost duşi la audieri.



”În urma percheziţiilor domiciliare, au fost descoperite şi ridicate telefoane mobile, cartele telefonice, staţii emisie-recepţie, tracker gps auto, haine şi încălţăminte, existând bănuiala rezonabilă că ar fi fost folosite la comiterea faptelor, instrumente contondente pentru efracţie şi alte mijloace de probă. Aproximativ 120 de grame de bijuterii din aur au fost descoperite îngropate, în curtea imobilului bărbatului din judeţul Braşov”, a precizat sursa citată.



De asemenea, anchetatorii au mai găsit 84.000 de lei şi 2.570 de euro, sume care au fost ridicate.



Cei doi bărbaţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore, fiind prezentaţi apoi instanţei care a decis arestarea lor preventivă pentru pentru 30 de zile.

Editor : A.P.