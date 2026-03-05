Bărbatul care a lovit în anul 2022 un medic care era de gardă la Spitalul din Fetești a fost condamnat la închisoare

Un bărbat care a lovit în anul 2022 o doctoriță care era de gardă la Spitalul din Fetești a primit o condamnare de doi ani și cinci luni de închsioare, potrivit unei decizii în primă instanță a Judecătoriei din localitate. Agresorul este obligat să plătească 120.000 de lei drept daune materiale și morale medicului.

Bărbatul a fost condamnat pe 4 martie pentru „lovirea sau alte violențe contra unui cadru medical” și „tulburarea ordinii și liniștii publice”.

„Admite acțiunea civilă formulată de partea civilă Costandache Emilia Ioana şi îl obligă pe inculpatul Banu Spartacus, la plata sumei de 20.000,60 lei daune materiale şi 100.000 lei cu titlu de daune morale către aceasta”, potrivit deciziei instanței, care poate fi atacată cu apel.

În anul 2022, presa locală sublinia că un pacient din Țăndărei, Spartacus Banu, a venit la Spitalul Municipal Fetești, la ora 3 dimineața, cu o problemă la picior.

Medicul de gardă, Ioana Emilia Costandache, i-a recomandat să facă o radiografie în altă parte, întrucât laboratorul de radiologie al spitalului nu avea program la acea oră.

Acest lucru a provocat o reacție nervoasă a bărbatului, care a lovit-o pe doctoriță cu pumnii în față. În urma loviturilor, doctorița a avut fractură de primidă nazală și alte traumatisme.

„La Camera de Gardă s-a prezentat un bărbat în vârstă de 27 de ani, care în urma unei consultaţii medicale ar fi devenit agresiv cu medicul de gardă, o femeie în vârstă de 31 de ani”, transmitea și IPJ Ialomița în acel moment.

