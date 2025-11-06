Bărbatul din Roman care s-a împușcat în cap în timpul unui live pe internet a murit la spital

Bărbatul de 74 de ani din Roman care s-a împuşcat în cap, la începutul acestei săptămâni, în timp ce făcea live pe internet, a murit la spital, au anunţat, joi, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Neamţ.

Poliţiştii au precizat că, după ce au fost informaţi privind decesul bărbatului, va fi schimbată încadrarea juridică în ucidere din culpă şi uz de armă fără drept.

Poliţiştii din Roman au fost sesizaţi, luni, de un bărbat din Galaţi care a afirmat că a văzut în cadrul unui live, pe o platformă de socializare, un bărbat care s-ar fi împuşcat cu o armă.

„La faţa locului, în municipiul Roman, au fost dirijate patrule din cadrul Biroului Ordine Publică Roman şi echipaje medicale. În curtea imobilului a fost identificat un bărbat, de 74 de ani, din Roman, ce prezenta o plagă împuşcată la nivelul capului. Bărbatul prezenta semne vitale, fiind transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale”, au afirmat poliţiştii.



Ei precizau că bărbatul figura ca deţinător de arme letale, dar îi fusese anulat permisul de armă, însă se afla în interiorul termenului legal de depunere a acestora la un armurier autorizat.

