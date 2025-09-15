Live TV

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock

Traian Băsescu a afirmat luni, la Digi24, că, în scenariul în care ar fi în prezent președintele României, numărul incidentelor cu drone rusești care au pătruns în spațiul nostru aerian ar fi fost mult mai mic. El critică autoritățile pentru lipsa de reacție și avertizează că va „exista un moment în care scuzele cu 'ne-a fost frică', nu o să mai țină”.

Date centralizate de Ministerul Apărării Naţionale arată că, de la începutul războiului din Ucraina, 10 drone ruseşti au pătruns în spaţiul aerian al României. 

Întrebat ce măsuri ar fi luat dacă ar fi președintele țării în prezent, Traian Băsescu a răspuns: „Nu se ajungea la acest număr. Vă asigur. E târziu să spun acum, să-mi dau cu părerea ce aș fi făcut. Dar în orice caz, cei care trebuie să judece ce-i de făcut și ce mijloace reale avem să lovim dronele rusești sunt cei care se află pe funcție acum și ar fi extraordinar de bine dacă ar încerca să fie cinstiți cu populația și să spună ce putem, ce nu putem și ce ne trebuie. Poveștile astea cu 'n-am vrut să mă dăm foc la vegetația uscată'... Hai să fim serioși”.

Băsescu critică autoritățile pentru lipsa normelor de aplicare a legii privind doborârea dronelor. 

„Dacă după ce în cele din urmă am avut legea, noi astăzi nu avem normele de aplicare a legii și nu avem stabilite proceduri de reacție în diverse variante a violării spațiului, a violării neautorizate a spațiului aerian al României, dacă nici până astăzi n-avem procedurile aprobate, îmi pare rău, dar înseamnă că ne pasă prea puțin. Să nu se supere cei aflați în funcții, dar să-mi spui că azi nu ai metodologia de aplicare a legii care autorizează să-ți aperi spațiul aerian mi se pare ridicol”, a spus fostul președinte.

„Sigur că nu putem să stăm și să tot constatăm că vin drone rusești, dar nu le doborâm. Există un moment în care scuzele cu 'ne-a fost frică, să nu dăm foc la vegetație uscată', nu o să mai țină și or să sară și jurnaliștii, și cetățenii, să întrebe 'bă pe ce dăm bani la apărare?'”, avertizează Băsescu.

Despre o posibilă convocare a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, Băsescu a spus: „Eu cred că lucrurile sunt la nivel de minister al Apărării, de ministru. Nu trebuie să stăm neapărat în ședința CSAT. Trebuie un ordin de ministru cu caracter permanent și dacă CSAT-ul are altă părere, când se va convoca și va avea pe ordinea de zi metodologia, o va analiza și el. Dar până atunci sunt specialiștii din Ministerul Apărării Naționale, fie că vorbim de inviolabilitatea teritoriului, de inviolabilitate a spațiului aerian sau a spațiului maritim, sunt comandamentele de armă care au toată știința de a stabili metodologia care poate fi aprobată de ministrul Apărării”. 

Declarațiile fostului președinte vin în contextul în care ultimul incident de acest fel a avut loc sâmbătă, când o dronă a pătruns în spațiul aerian al României, în zona de nord a Dobrogei, provocând reacția Forțelor Aeriene Române.

Două avioane F-16 au interceptat drona, având contact vizual și radar intermitent pe durata a aproximativ 50 de minute. Drona a fost identificată de MApN ca fiind una rusească, de tip Geran.

Citește și: Rusia ironizează România în cazul dronei: „A descoperit un alt OZN”

