Video Bătaie generală după meciul U Cluj  - CFR Cluj. Antrenorul Cristiano Bergodi s-a năpustit la adversari după ce ar fi fost înjurat

Haosul de pe teren s-a mutat apoi în tribune FOTO Captură Video
Din articol
Scandal de proporții după meciul dintre Universitatea Cluj și CFR Cluj. Totul ar fi pornit după antrenorul U Cluj a cedat nervos după înfrângerea echipei pe care o conduce și a sărit la bătaie asupra adversarilor. A urmat apoi o bătaie generală între fotbaliști și staff, dar și în tribune, unii fani încercând să intre pe teren. Jandarmii au fost nevoiți să intervină cu spray-uri lacrimogene pentru a detensiona situația. Ulterior, aceștia au amendat clubul CFR Cluj cu 20.000 de lei precum și firma de pază și protecție cu 15.000 de lei. 

Scandalul a pornit după ce Universitatea Cluj a pierdut meciul împotriva fotbaliștilor de la CFR Cluj. Antrenorul U Cluj Cristiano Bergodi a intrat pe teren și s-a năpustit asupra jucătorilor din echipa adversă.

Ulterior situația a degenerat și a urmat o încăierere generală între fotbaliști și staff. Bergodi a primit cartonaș roșu de la arbitru, moment în care haosul a ajuns și în tribune. Suporterii Universității au încercat să intre rupă gardurile și să intre pe teren, însă au fost opriți de jandarmi care au folosit spray-uri lacrimogene. Oamenii legii au făcut scut în jurul terenului de joc pentru a-i opri pe suporteri. 

Incidentul s-a lăsat cu numeroase reacții din lumea sportului. Fostul atacant dinamovist Ionel Dănciulesc a afirmat, referindu-se la Cristiano Bergodi că „la un club serios i-aș rezilia contractul. Oficialii Universității Cluj au reacționat și ei, iar Radu Constantea, președintele U Cluj, a spus că nu se gândește să se despartă de Bergoni.

„Nu exista asa ceva, nu exista, din minutu 85 voia să intre, nu la final lui U Cluj, nu știu ce s-a întâmplat exact, dar nu e normal”, a declarat antrenorul CFR Cluj, Daniel Pancu, după meci.

Antrenorul U Cluj Cristiano Bergodi s-ar fi enervat din cauza unei înjurături venite de la fotbalistul CFR Cluj Andrei Cordea. Acesta susține însă că nu l-a înjurat, dar recunoaște că a făcut gesturi către banca adversarilor. 

„Cât despre Cristiano Bergodi, dacă dânsul crede că l-am înjurat sau am avut vreo treabă cu el se înșeală. Nu am avut nicio treabă cu el. (...) Nu înțeleg de ce după meci a venit direct la mine. Într-adevăr am arătat către banca, dar nu către el că nu am avut nicio treabă cu el”, a declarat fotbalistul CFR Cluj Andrei Cordea. 

Cristiano Bergodi nu a participat la declarația de presă de după meci.

În urma incidentelor, jandarmii au amendat Clubul CFR Cluj cu 20.000 de lei, iar firma de pază şi protecţie a fost sancţionată cu 15.000 de lei.

„La finalul partidei de fotbal dintre echipele F.C. C.F.R. 1907 Cluj – A.S.F.C. Universitatea Cluj, desfăşurată în data de 07.02.2026, suporterii echipei oaspete din peluză au încercat pătrunderea pe suprafaţa de joc. În acest context, a fost nevoie de intervenţia imediată a forţelor de ordine, moment în care suporterii nu s-au supus somaţiilor, fiind nevoie de folosirea substanţelor iritant-lacrimogene pentru a-i dispersa şi a detensiona situaţia”, au transmis jandarmii.

Ei au precizat că au întocmit patru acte de sesizare a organelor penale, trei dintre acestea pentru nerespectarea regimului materialele explozive şi una pentru încălcarea legii privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului de droguri.

Totodată, jandarmii au dat şapte sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 37.100 de lei.

„Dintre acestea, două sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 20.000 de lei, au fost aplicate organizatorului evenimentului sportiv, iar o sancţiune contravenţională, în valoare de 15.000 de lei, a fost aplicată societăţii specializate de pază şi protecţie, pentru nerespectarea obligaţiilor ce le revin. De asemenea, au fost aplicate 4 sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competiţiile sportive pe o perioadă de şase luni sau un an”, au afirmat jandarmii.

Echipa CFR Cluj a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 3-2, formaţia Universitatea Cluj, în etapa a 26-a din Superligă, meci marcat de incidente la final.

