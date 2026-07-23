Un control de rutină într-un autobuz din București s-a transformat într-o bătaie în toată regula. O angajată STB a fost agresată după ce i-a cerut biletul de călătorie unei pasagere. Potrivit anchetatorilor, femeia avea la ea un card emis pe numele unui pensionar, care nu poate fi folosit de altcineva. Bătăușa a fost plasata sub control judiciar.

Incidentul a avut loc în zona Piața Charles de Gaulle din Sectorul 1 din București.

Mai mulți martori erau de față și au filmat momentul în care șoferul oprește autobuzul și merge la cele două femei pentru a-și salva colega și pentru a o calma pe agresoare. Chiar și după intervenția bărbatului, inculpata tot încearcă să o lovească pe controlare, după cum se vede și în imagini.

Scandalul a pornit în timpul unui control, după ce angajata STB i-a cerut femeii să îi arate biletul. Acela a fost și momentul în care inculpata s-a enervat și a început să o lovească și să o tragă de păr pe victimă. Asta pentru că tânăra avea la ea un card de călătorie valabil, însă nu era emis pe numele ei, ci pe numele unei pensionare. Astfel de abonamente de călătorii ale pensionarilor sunt nominale și nu pot fi folosite de alte persoane.

Procurorii au deschis o anchetă, iar presupus agresoare se află sub control judiciar.

Editor : A.P.