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Video Bătaie între două familii de romi, în centrul Timişoarei. Conflictul, aplanat de trupele speciale

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ecusoan al politiei romane
Sursa: Poliția Română
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Un conflict a izbucnit, marţi seară, în centrul oraşului Timişoara, în Piaţa Victoriei, între două familii de romi. În urma intervenţiei poliţiştilor, 9 persoane au fost ridicate şi duse la audieri, apoi au fost amendate.

Bătaia a început după o dispută între doi copii din clanurile rivale Stancu şi Şain. Familiile au intervenit, iar adulţii au început să se lovească între ei cu pumnii şi picioarele, informează News.ro.

Primii care au intervenit au fost poliţiştii locali aflaţi în zona centrală a oraşului. Ei au solicitat ajutor din partea colegilor de la Poliţie. Imediat la faţa locului au sosit inclusiv jandarmii şi trupele speciale ale Poliţiei.

Nouă persoane au fost ridicate în urma scandalului şi duse la audieri. Acestea au fost amendate pentru tulburarea liniştii şi ordinii publice şi este posibil ca o parte dintre acestea să fie reţinute pentru 24 de ore.

În urma conflictului nimeni nu a fost rănit.

Editor : Sebastian Eduard

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