Caz revoltător în Arad. O femeie de 73 de ani a fost bătută și înjurată în plină stradă de un polițist din cadrul IPJ Arad. Conflictul dintre cei doi ar fi unul mai vechi, scrie Special Arad. Agentul de poliție este actualul iubit al fostei nurori a bătrânei. Imaginile, surprinse de o cameră de supraveghere, au ajuns într-un final și la superiorii bărbatului, care îl cercetează acum disciplinar. Pe numele polițistului a fost deschis și un dosar penal pentru loviri și alte violențe.

Incidentul a avut loc pe 16 martie 2023, pe o străduță de lângă Piața Catedralei din Arad. Bărbatul ar fi așteptat-o timp de 10 minute pe femeia de 73 de ani, care era la piață. Când a văzut-o că apare, a abordat-o și a agresat-o verbal și fizic, până femeia a căzut pe trotuar.

Vă avertizăm că urmează imagini și informații cu puternic impact emoțional!

Bărbatul, care este polițist la Serviciul Criminalistic în cadrul IJP Arad, este actual partener de viață al fostei nurori a bătrânei. Acesta i-ar fi reproșat femeii de 73 de ani că nu își lasă nepoții să își vadă mama. Iubita polițistului a fost căsătorită în trecut cu fiul bătrânei, iar în urma divorțului cei doi copii au rămas la tată.

"Mi-a spus că nu las copiii la mama lor. L-am întrebat de unde știe că nu las eu copiii la mama lor și l-am întrebat în ce calitate îmi pune această întrebare. (...) Venea spre mine, mă agasa, m-am dat la o parte, am încercat să ajung pe partea pietonală. Am făcut un pas, apoi l-am văzut că s-a uitat în stânga și în dreapta, eu nu mi-am dat seama ce urmărește el de fapt. În clipa aceea a făcut un pas și m-a lovit în inimă. Nu am mai văzut nimic în fața ochilor și m-am trezit jos. Jos a avut să mă lovească cu palma, dar eu am ridicat palma, din instinct. M-a lăsat acolo. Vine la mine și zice: 'Ai căzut singură!'", a declarat bătrâna pentru sursa citată.

După incident, fiul femeii a obținut înregistrarea video care a surprins momentul și a început demersurile legale, pentru a-i face dreptate mamei lui.

"S-a depus plângerea penală, după care am făcut o petiție către conducerea IPJ Arad și după o lungă perioadă de timp, aproximativ o lună de zile, am reușit de am intrat în audiență la comisarul șef al IPJ Arad, căruia i-am relatat exact situația de fapt", a povestit bărbatul pentru presa locală.

Contactat telefonic de jurnaliștii de la Special Arad, polițistul incriminat a spus „Nu am nimic de declarat”. Când i s-a transmis că a fost filmat de camerele de supraveghere din zonă cum o lovește pe femeia de 73 de ani, acesta a completat: "Nu știu. Luați legătura cu Poliția și vedeți mai departe".

"În ziua de 4 mai 2023, IPJ Arad a fost sesizat despre faptul că o septuagenară din Arad ar fi fost agresată în Piața Catedralei din municipiu. Din cercetări a reieșit că cele sesizate se confirmă, în cauză fiind vorba despre un polițist al IPJ Arad. Conducerea IPJ Arad a dispus cercetarea prealabilă a polițistului în cauză, urmând ca la finalizarea acestora să fie luate măsurile legale care se impun. Totodată, anterior sesizării instituției noastre, victima a depus o plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Arad, cercetările fiind continuate sub coordonarea procurorului de caz. Instituția noastră se disociază de asemenea comportamente ale polițiștilor, fiecare abatere urmând a fi sancționată”, a transmis Claudia Iuga, purtătorul de cuvânt al IPJ Arad, pentru sursa citată.

