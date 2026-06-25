Un copil de 4 luni a rămas încuiat, joi, într-o maşină în Alba Iulia, după ce sistemul de închidere al autoturismului s-a activat accidental cu cheile în interior.

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„Situaţia a fost observată de un jandarm, aflat în timpul liber. Având în vedere temperatura de peste 30°C şi faptul că sistemul de climatizare nu mai funcţiona, acesta a acţionat imediat”, a transmis, joi, Jandarmeria Română.

Jandarmul a spart un geam al autoturismului şi a reuşit să scoată copilul în siguranţă.

Jandarmerie Română transmite o serie de recomandări:

Nu lăsaţi niciodată copiii sau animalele de companie singure în maşină, nici măcar pentru câteva minute.

La temperaturi ridicate, interiorul unui autoturism se poate transforma rapid într-un mediu periculos.

Verificaţi întotdeauna dacă aveţi cheile asupra dumneavoastră înainte de a închide portierele.

Dacă observaţi un copil sau un animal aflat în pericol într-un vehicul, apelaţi de urgenţă 112.

Editor : B.E.