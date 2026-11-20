Vești proaste pentru cei care călătoresc cu trenul - se scumpesc bilete. Creșterea va fi de aproape 7 la sută, atât la CFR Călători, cât și la operatorii privați, și se va aplica începând din 13 decembrie. Tarifele sunt majorate în funcție de rata inflației, anunță Autoritatea pentru Reformă Feroviară. Este al patrulea an consecutiv în care prețurile la bilete cresc în luna decembrie.

Majorarea tarifelor este de 6,61% și se aplică atât la CFR Călători, cât și la operatorii privați. Autoritatea pentru Reformă Feroviară spune că prețurile sunt actualizate anual, raportat la indicele de indicele de inflație.

Scumpirea biletelor îi nemulțumește pe călători.

„Nu sunt justificate, în ideea în care facilități 0 și condiții 0”, spune un călător.

„Eu și prietena mea suntem studenți și pentru noi este puțin mai ușor, dar pentru restul călătorilor, care nu beneficiază de reduceri, se va simți diferența”, spune o tânără studentă.

„Ținând cont de salariile din țara noastră ar trebui să fie plafonate până când se rederesează economia țării”, spune un alt român.

Din 13 decembrie, o călătorie cu trenul pe ruta Cluj Napoca - București va costa 147 de lei în loc de 138 de lei cum este în prezent. Practic, călătorii vor plăti cu 9 lei mai mult.

„Am văzut că se apropie prețul de Cluj București cu cel de avion, deci nu prea văd de ce ar mai circula lumea cu trenul”, spune un alt călător.

Din 2022 și până acum prețurile biletelor au crescut cu peste 50%. Noile tarife intră în vigoare din 13 decembrie și vor fi valabile un an.

Editor : C.L.B.