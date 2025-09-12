Situație halucinantă la Techirghiol, în Constanța. Deși este arie protejată recunoscută internațional, în zonă au apărut mai multe construcții ilegale, inclusiv o biserică. Ctitor al lăcașului de cult, fiica deputatului Gigi Becali, a primit nenumărate amenzi, dar lucrările nu se opresc. Specialiștii de Mediu au făcut plângere penală și spun că în zonă s-au distrus pajiști esențiale pentru habitatul a mii de păsări. „Pe terenul meu, fac ce vreau”, spune Gigi Becali.

Iulia Stanciu, jurnalist Digi24: Ne aflăm pe malul Lacului Techirghiol, într-o arie protejată. Așa cum puteți vedea, aici se ridică o biserică. În luna mai, localnicii sunt cei care au observat construcția și au alertat imediat autoritățile.

Bogdan Dicu, consilier local Primăria Tuzla: Această biserică este a domnului Gigi Becali. Fata domnului Becali deține acea suprafață de teren de 7.000-7.800 de metri pătrați.

Autoritățile au fost anunțate despre construcția ilegală de la bun început, dar nu au reușit să oprească lucrările.



Bogdan Dicu, consilier local Primăria Tuzla: Am fost prima persoană care a sesizat existența acestei construcții, atunci când nu era o construcție propriu-zisă și abia se făcea un cofraj pentru a se turna o placă de beton. Se dorește să se facă acolo o biserică tip schit, cu bază de tratament și m-am mirat, pentru că este o zonă protejată.

Reprezentanții Societății Ornitologice Române trag un semnal de alarmă. Sute de păsări care trăiesc în zonă sunt în pericol, după ce le-a fost distrus habitatul.

Emil Todorov, biolog: Dacă vorbim despre cele două hectare, care sunt la momentul actual distruse, de fapt, zona afectată este mult mai mare. De fapt, fragmentează situl pe toată lungimea sudică a lacului și e tăiată calea naturală de deplasare a anumitor specii.

Marian Râșnoveanu, șef Garda de Mediu Constanța: S-a aplicat sancțiunea proprietarei terenului pentru construcția demarată fără aviz de mediu. Au avut de măsuri de stopare a lucrărilor și pentru că nu au sistat au primit și cele două amenzi.

Deputatul Gigi Becali, care finanțează construcția, nu vrea să dea înapoi.

„Pe terenul meu, fac ce vreau. Dacă nu am luat autorizație, să fiu amendat. Dacă este sesizare penală, aia e. Biserica se află la 200 de metri distanță față de Lacul Techirghiol”, a declarat, pentru Ziua de Constanța, Gigi Becali.

Garda de Mediu a amendat-o pe fiica lui Becali, proprietara terenului, cu 31 de mii de lei. Și Consiliul Județean Constanța a aplicat o sancțiune de 11 mii de lei și a dispus, totodată, încetarea lucrărilor. Deși amenzile au curs pe bandă rulantă, lucrările nu s-au oprit. Recent, activiștii de mediu au depus și o plângere penală la Parchetul Mangalia.

reporter: Iulia Stanciu

operator: Cristian Dumitrașcu

Editor : Izabela Zaharia