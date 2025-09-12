Live TV

Video Biserică ridicată ilegal în zonă protejată, de familia lui Gigi Becali. Deputatul nu dă înapoi: „Pe terenul meu, fac ce vreau”

Data publicării:
biserica ilegala gigi becali
Deși amenzile au curs pe bandă rulantă, lucrările nu s-au oprit. Sursa foto: colaj captură video Digi24

Situație halucinantă la Techirghiol, în Constanța. Deși este arie protejată recunoscută internațional, în zonă au apărut mai multe construcții ilegale, inclusiv o biserică. Ctitor al lăcașului de cult, fiica deputatului Gigi Becali, a primit nenumărate amenzi, dar lucrările nu se opresc. Specialiștii de Mediu au făcut plângere penală și spun că în zonă s-au distrus pajiști esențiale pentru habitatul a mii de păsări. „Pe terenul meu, fac ce vreau”, spune Gigi Becali. 

Iulia Stanciu, jurnalist Digi24: Ne aflăm pe malul Lacului Techirghiol, într-o arie protejată. Așa cum puteți vedea, aici se ridică o biserică. În luna mai, localnicii sunt cei care au observat construcția și au alertat imediat autoritățile.

Bogdan Dicu, consilier local Primăria Tuzla: Această biserică este a domnului Gigi Becali. Fata domnului Becali deține acea suprafață de teren de 7.000-7.800 de metri pătrați.

Autoritățile au fost anunțate despre construcția ilegală de la bun început, dar nu au reușit să oprească lucrările.

Bogdan Dicu, consilier local Primăria Tuzla: Am fost prima persoană care a sesizat existența acestei construcții, atunci când nu era o construcție propriu-zisă și abia se făcea un cofraj pentru a se turna o placă de beton. Se dorește să se facă acolo o biserică tip schit, cu bază de tratament și m-am mirat, pentru că este o zonă protejată.

Reprezentanții Societății Ornitologice Române trag un semnal de alarmă. Sute de păsări care trăiesc în zonă sunt în pericol, după ce le-a fost distrus habitatul.

Emil Todorov, biolog: Dacă vorbim despre cele două hectare, care sunt la momentul actual distruse, de fapt, zona afectată este mult mai mare. De fapt, fragmentează situl pe toată lungimea sudică a lacului și e tăiată calea naturală de deplasare a anumitor specii.

Marian Râșnoveanu, șef Garda de Mediu Constanța: S-a aplicat sancțiunea proprietarei terenului pentru construcția demarată fără aviz de mediu. Au avut de măsuri de stopare a lucrărilor și pentru că nu au sistat au primit și cele două amenzi.

Deputatul Gigi Becali, care finanțează construcția, nu vrea să dea înapoi.

„Pe terenul meu, fac ce vreau. Dacă nu am luat autorizație, să fiu amendat. Dacă este sesizare penală, aia e. Biserica se află la 200 de metri distanță față de Lacul Techirghiol”, a declarat, pentru Ziua de Constanța, Gigi Becali.

Garda de Mediu a amendat-o pe fiica lui Becali, proprietara terenului, cu 31 de mii de lei. Și Consiliul Județean Constanța a aplicat o sancțiune de 11 mii de lei și a dispus, totodată, încetarea lucrărilor. Deși amenzile au curs pe bandă rulantă, lucrările nu s-au oprit. Recent, activiștii de mediu au depus și o plângere penală la Parchetul Mangalia.

reporter: Iulia Stanciu
operator: Cristian Dumitrașcu

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Euromaidan-Warsaw Activists Blocked The Russian Ambassador, Poland - 09 May 2023
1
Prima reacție a Rusiei după ce dronele sale au fost doborâte în spațiul aerian al Poloniei
donald trump la birou
2
Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de 19...
drone polonia
3
Polonia a doborât drone rusești intrate pe teritoriul său. Președintele polonez a vorbit...
CEO-ul Oracle, Larry Ellison, a devenit pentru prima dată e cea mai bogată persoană din lume
4
Miliardarul care l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Averea...
photo-collage.png - 2025-08-17T195026.745
5
Nicușor Dan: „E neplăcut să iei bani de la educație, sănătate și să plătești pentru...
A venit oferta oficială: 4.000.000 de euro pentru Ștefan Baiaram!
Digi Sport
A venit oferta oficială: 4.000.000 de euro pentru Ștefan Baiaram!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin privește prin ochean exercițiile militare Zapad
Incursiuni cu drone, exerciții militare uriașe și amenințări: Care...
pensionar la bancomat
Ministrul Muncii vrea să crească numărul pensiilor virate prin bancă...
carte de vizita cu foita de aur
Un deputat a aflat șocat că la Parlament cărțile de vizită sunt...
Ecran radar
Polonia solicită sisteme suplimentare de apărare aeriană din partea...
Ultimele știri
Pericol în trafic: fuga după ambulanță. Ce spun ambulanțierii despre șoferii care gonesc pe urmele lor. „E un risc major”
Trupele speciale cecene au fost lovite de „febra șoarecilor”. „Ne luptăm cu ei pentru conservele de lapte condensat”
Calea Victoriei devine pietonală în al 20-lea weekend al programului „Străzi deschise”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
pasare pe spatarul unei banci din cismigiu
PMB vrea schimbarea normelor de protecție a spațiilor verzi. Amenzile cresc și de 50 de ori. Cât te „costă” să arunci o hârtie pe jos
final de sezon pe litoral
„Începe să fie pustiu”. Sezon estival la final, vânt de pagubă în stațiunile de pe litoral. Cu cât au scăzut încasările în acest an
ID238653_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Un lider PSD îl critică pe Boloș în scandalul cu Ciolacu: „O declarație cretină”
preot
Biserica rusă vrea revenirea la zeciuială: 10% din venit pentru că oamenii vor să „crească floricelele, să ardă lumânărelele”
trafic scandal
Scandal în trafic, în București: Un șofer a luat la bătaie un alt bărbat și pe un tânăr care a încercat să-l oprească
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez, criticată dur de fani după ce a fost surprinsă la cumpărături cu fiul lui Ben Affleck: „Cât...
Cancan
Bărbatul din SUA care a ucis-o pe Iryna și-a motivat gestul. Nu o să îți vină să crezi ce scuză are...
Fanatik.ro
Vicepreședintele AUR, care îl amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea, a fost amendat drastic de Poliție...
editiadedimineata.ro
Plânsul bebelușilor poate face oamenii să se încălzească fizic
Fanatik.ro
Pep Guardiola și-a ales favoriții din NBA. Cine sunt jucătorii lui preferați din perioada post-Michael Jordan
Adevărul
Hotelul în care s-a filmat „Nea Mărin miliardar” a intrat în insolvență
Playtech
Unde se vorbește limba română în afara României? Ţările în care te simţi ca acasă
Digi FM
Fostul iubit al Cristinei Cioran, tatăl copiilor ei, condamnat la închisoare cu executare. Alex...
Digi Sport
Scandal de proporții! Au "luat foc" după ce au văzut poza cu Ruben Neves și văduva lui Diogo Jota
Pro FM
Mihai Trăistariu face și azi bani din piesa Tornero, la 19 ani de la Eurovision. Cât primește din străinătate
Film Now
Gwyneth Paltrow și Brad Falchuk, despre greșeala din primul an de căsnicie: „Dacă m-aș putea întoarce în...
Adevarul
Primul fruct proaspăt certificat ca sănătos de Uniunea Europeană. Care este porția zilnică recomandată
Newsweek
La ce oră virează băncile, azi, pensiile pe card? CEC este prima. Când intră banii la BCR, BT, BRD?
Digi FM
Ruben Neves, revoltat după ce o revistă portugheză a sugerat o legătură romantică cu văduva lui Diogo Jota...
Digi World
Metoda ABCDE care îți poate salva viața. Cum recunoști cancerul de piele și 9 semne pe care să nu le ignori
Digi Animal World
Momentul când un câine prinde o dinamită cu botul și oprește explozia. A salvat 10 oameni de la moarte
Film Now
La sfârșitul lui august apăreau de mână, acum au rupt logodna. Nina Dobrev și Shaun White s-au despărțit după...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea