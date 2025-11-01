Magazinele pregătesc superoferte pentru Black Friday, dar inflația a cam golit buzunarele românilor. Deși perioada cu cele mai mari reduceri din an este săptămâna viitoare, oamenii sunt ademeniți de oferte încă de acum. Chiar și așa, patru din zece români spun că vor cheltui mai puțin, arată un studiu recent, în timp ce alții nu vor cheltui mai mult de 1.000 de lei, în perioada reducerilor. „Există o oarecare emoție în piață”, recunosc vânzătorii.

Cu o săptămână înainte de cea mai mare sesiune de reduceri a anului, magazinele fac pregătiri. Românii, însă, intră timid în jocul reducerilor. Inflația și creșterea prețurilor le-au afectat puterea de cumpărare.

„Undeva la vreo 300 de lei. Dacă tot este Black Friday, am zis că de ce nu?!”, spune un bărbat care recunoaște și că e mai cumpătat față de anii trecuți când vine vorba de banii cheltuiți cu această ocazie.

„Un telefon, undeva până la 2.000 de lei. E criză”, spune altcineva.

„Mă gândeam să-mi iau o tabletă”, declară o tânără care studiază de zor oferta din magazin.

„Un laptop - de la 4.500 de lei, redus cu 1.000”, spune un tânăr, care recunoaște că a „vânat” oferta mult timp.

Patru din 10 români spun că vor cheltui sub 1.000 de lei în ediția din acest an de Black Friday.

„Prețul este principalul criteriu de selecție al produselor pentru cei care vor să cumpere de Black Friday, apoi costul transportului și părerile celorlalți clienți”, transmite jurnalistul Digi24, Dana Costache.

Retailerii lucrează intens la stocuri și livrare, asta pentru că cererea rămâne puternică, chiar dacă resursele cumpărătorilor s-au micșorat.

„Există o oarecare emoție în piață, dar românii bugetează, în general, pentru campaniile de toamnă și nu se simte niciun fel de diferență ca și volume, ba din contră. Ne așteptăm la un trafic crescut în această perioadă”, spune Marius Catana, directorul unui magazin de electrocasnice din Galați.

În topul preferințelor, cele mai cumpărate produse sunt electronicele și electrocasnicele, urmate de haine, accesorii și produse pentru casă și grădină.

reporter: Dana Costache

operator: Marian Munteanu

Editor : Izabela Zaharia