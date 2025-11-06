Blocul Național Sindical a cerut demiterea lui Mihai Barbu, președintele Autorității pentru Reformă Feroviară, după perchezițiile DNA

Blocul Național Sindical (BNS) a cerut premierului României demiterea lui Mihai Barbu din funcția de președinte al Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), în urma perchezițiilor efectuate de procurorii DNA într-un dosar ce vizează suspiciuni de trafic de influență, șantaj și dare de mită.

Potrivit sindicaliștilor, menținerea acestuia în fruntea unei instituții cu un rol esențial în modernizarea sistemului feroviar pune în pericol integritatea și credibilitatea proceselor de achiziție și investiții.

Mihai Barbu este suspectat că a făcut presiuni pentru schimbarea din funcție a directorului Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui, au transmis surse judiciare.

Președintele ARF a preluat conducerea PNL Vaslui, anul trecut, după ce fostul președinte Nelu Tătaru, pus sub acuzare de DNA pentru fapte de corupție, a fost suspendat din partid.

„Nu discutăm vinovăția, dar integritatea funcției trebuie protejată”

Autoritatea pentru Reformă Feroviară gestionează programe strategice pentru modernizarea transportului feroviar, inclusiv proiecte finanțate prin fonduri europene și prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), cu valori de miliarde de euro.

În acest context, susține BNS, orice suspiciune care privește conducerea instituției poate afecta serios derularea proiectelor și imaginea României în fața finanțatorilor internaționali.

În comunicatul transmis, Blocul Național Sindical precizează că nu pune sub semnul întrebării vinovăția sau nevinovăția lui Mihai Barbu, acestea fiind stabilite exclusiv de instanțele de judecată. Totuși, sindicaliștii subliniază că standardele de etică în administrația publică impun măsuri ferme atunci când există suspiciuni grave ce pot afecta interesul public.

„Solicităm Prim-ministrului României demiterea domnului Mihai Barbu din funcția de Președinte al ARF până la clarificarea situației judiciare”, au transmis aceștia.

