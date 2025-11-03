Blocul Național Sindical a reacționat după atacul asupra livratorului străin, în Popești-Leordeni

După ce un livrator străin a fost agresat sâmbătă în orașul Popești-Leordeni de un cuplu, iar poliția a deschis dosar penal pentru lovire sau alte violențe, Blocul Național Sindical a trimis un răspuns în care a făcut un apel către autorități și către societate: „solicităm respect pentru muncă și zero toleranță pentru violență!”, conform comunicatului de presă transmis.

„Astfel de comportamente sunt inadmisibile și contravin valorilor fundamentale ale unei societăți care respectă munca, demnitatea și drepturile omului. BNS dezaprobă cu fermitate orice formă de agresiune la adresa lucrătorilor, fie ei români sau străini, și atrage atenția că munca trebuie respectată, indiferent de domeniu sau de forma contractuală”, potrivit confederației.

BNS a subliniat că nu este primul caz de acest fel și a atras atenția că repetarea unor astfel de incidente este „profund îngrijorătoare”.

Ce s-a întâmplat în Popești-Leordeni

Potrivit Poliției Ilfov, incidentul a avut loc sâmbătă, în jurul orei 12:45.

Un tânăr de 24 de ani, cetățean străin, care lucra ca livrator, a sunat la 112 după ce a fost agresat fizic și verbal de un cuplu, în urma unei șicanări în trafic.

„În urma unei șicanări în trafic între tânărul de 24 de ani și două persoane, ar fi avut loc un conflict verbal, cele două persoane adresându-i expresii jignitoare, ulterior agresându-l fizic cu un obiect în zona pieptului”, a transmis IPJ Ilfov.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru lovire sau alte violențe, iar cercetările sunt în curs pentru a stabili împrejurările exacte ale agresiunii.

Sindicat pentru livratori și lucrători pe platforme digitale

BNS a anunțat că oferă asistență juridică și sprijin gratuit tuturor lucrătorilor din economia digitală: livratori, șoferi și colaboratori ai platformelor precum Glovo, Bolt, Uber sau Wolt, care se confruntă cu abuzuri, hărțuire sau violență.

Pentru a-i reprezenta mai eficient, confederația a înființat Grupul de inițiativă pentru lansarea Sindicatului Lucrătorilor de pe Platforme Digitale (SLPD), o structură dedicată celor care activează prin aplicații online.

Obiectivele Sindicatului Lucrătorilor de pe Platforme Digitale (SLPD)

SLPD își propune:

apărarea membrilor în fața platformelor și a intermediarilor;

clarificarea statutului juridic al lucrătorilor pe platforme;

promovarea unor reglementări fiscale și sociale corecte;

asigurarea accesului la sănătate, pensii, șomaj și concedii medicale;

inițierea negocierilor colective la nivel de platformă;

reprezentarea lucrătorilor în dialogul cu Guvernul și ministerele;

dezvoltarea unor beneficii colective, precum pachete de asigurări sau reduceri la benzinării.

„Cei care aleg să devină membri ai SLPD vor beneficia de reprezentare, sprijin și protecție în fața platformelor și a autorităților, dar și de o voce comună în lupta pentru condiții de muncă echitabile și demne”, a transmis BNS.

Editor : Andreea Dobra