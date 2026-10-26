BNS critică întâlnirea lui Luca Nicolescu cu mediul de afaceri. Sindicaliștii sunt nemulțumiți că Guvernul nu i-a chemat la discuții

Blocul Naţional Sindical (BNS) critică întâlnirea premierului cu reprezentanţii mediului de afaceri, sindicaliştii constatând „cu dezamăgire” că noul Guvern „pare să înceapă cu aceleaşi metehne” ca guvernele precedente: „dialog selectiv, preocupare prioritară pentru mediul de afaceri şi ignorarea lucrătorilor, cei care, prin munca lor, ţin economia în funcţiune”. „Nu cerem un privilegiu pentru organizaţiile sindicale, ci respectarea unui principiu elementar: dialogul social trebuie să fie echilibrat, nu organizat cu prioritate pentru cei care au capital şi lăsat în aşteptare pentru cei care muncesc”, adaugă BNS.

„Astăzi, 26 octombrie 2026, la ora 14:00, premierul Luca Niculescu s-a întâlnit cu reprezentanţii mediului de afaceri. Despre o întâlnire similară cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale, care reprezintă interesele a aproximativ 5 milioane de lucrători din România, nu avem cunoştinţă. Aproape că nu ne mai surprind aceste abordări. De fiecare dată, capitalul pare să aibă prioritate, în timp ce forţa de muncă este tratată ca un element secundar al ecuaţiei economice”, afirmă sindicaliştii BNS într-un comunicat de presă citat de News.ro.

Aceştia consideră că premierul României „trebuie să înţeleagă” că economia „nu este construită exclusiv de capital” şi că mediul de afaceri „nu poate fi singurul interlocutor al Guvernului atunci când se discută viitorul României”.

„Este greu de vorbit despre reforme echilibrate, competitivitate, productivitate şi dezvoltare economică atunci când dialogul începe doar cu una dintre părţile implicate. Salariile, condiţiile de muncă, puterea de cumpărare, fiscalitatea muncii şi protecţia socială nu sunt teme marginale. Sunt probleme care afectează direct milioane de oameni şi care nu pot fi discutate legitim în absenţa reprezentanţilor acestora”, afirmă sindicaliştii.

Reprezentanţii BNS speră că premierul Luca Niculescu „îşi va găsi timpul necesar” pentru a se întâlni şi cu reprezentanţii celor 5 milioane de lucrători din România.

„Nu cerem un privilegiu pentru organizaţiile sindicale, ci respectarea unui principiu elementar: dialogul social trebuie să fie echilibrat, nu organizat cu prioritate pentru cei care au capital şi lăsat în aşteptare pentru cei care muncesc. Avertismentul nostru este unul cât se poate de clar: dacă noul Guvern doreşte să construiască politici publice sustenabile, trebuie să trateze cu aceeaşi seriozitate ambele componente ale ecuaţiei economice — capitalul şi forţa de muncă. Una fără cealaltă nu poate funcţiona. Domnule premier, mediul de afaceri trebuie ascultat! Dar şi lucrătorii trebuie ascultaţi! Un guvern responsabil nu alege între capital şi muncă şi nu transformă dialogul social într-o conversaţie cu un singur interlocutor. Guvernarea presupune echilibru, iar echilibrul începe prin respect faţă de toţi cei care contribuie la economia României”, se arată în comunicatul citat.

Blocul Naţional Sindical aşteaptă ca premierul Luca Niculescu „să demonstreze, prin fapte”, că noul Guvern „înţelege importanţa dialogului social şi că reprezentarea lucrătorilor nu va rămâne doar o obligaţie formală”.

Premierul Luca Niculescu a condus, luni, o delegaţie de miniştri care s-au întâlnit cu reprezentanţii mediului de afaceri, iar la final a transmis că motoarele economiei trebuie repornite, iar pentru asta trebuie ca Guvernul să fie un partener corect.

„Consolidarea fiscală nu poate fi făcută la nesfârşit prin creşterea taxelor”, este de părere Luca Niculescu.

Premierul a adăugat că statul trebuie să-şi probeze corectitudinea şi prin reducerea risipei, cheltuirea mai eficientă a banului public, combaterea evaziunii şi îmbunătăţirea colectării.

Editor : B.E.