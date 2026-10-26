Live TV

BNS critică întâlnirea lui Luca Nicolescu cu mediul de afaceri. Sindicaliștii sunt nemulțumiți că Guvernul nu i-a chemat la discuții

Data actualizării: Data publicării:
Blocul National Sindical
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Blocul Naţional Sindical (BNS) critică întâlnirea premierului cu reprezentanţii mediului de afaceri, sindicaliştii constatând „cu dezamăgire” că noul Guvern „pare să înceapă cu aceleaşi metehne” ca guvernele precedente: „dialog selectiv, preocupare prioritară pentru mediul de afaceri şi ignorarea lucrătorilor, cei care, prin munca lor, ţin economia în funcţiune”. „Nu cerem un privilegiu pentru organizaţiile sindicale, ci respectarea unui principiu elementar: dialogul social trebuie să fie echilibrat, nu organizat cu prioritate pentru cei care au capital şi lăsat în aşteptare pentru cei care muncesc”, adaugă BNS.

„Astăzi, 26 octombrie 2026, la ora 14:00, premierul Luca Niculescu s-a întâlnit cu reprezentanţii mediului de afaceri. Despre o întâlnire similară cu reprezentanţii organizaţiilor sindicale, care reprezintă interesele a aproximativ 5 milioane de lucrători din România, nu avem cunoştinţă. Aproape că nu ne mai surprind aceste abordări. De fiecare dată, capitalul pare să aibă prioritate, în timp ce forţa de muncă este tratată ca un element secundar al ecuaţiei economice”, afirmă sindicaliştii BNS într-un comunicat de presă citat de News.ro.

Aceştia consideră că premierul României „trebuie să înţeleagă” că economia „nu este construită exclusiv de capital” şi că mediul de afaceri „nu poate fi singurul interlocutor al Guvernului atunci când se discută viitorul României”.

„Este greu de vorbit despre reforme echilibrate, competitivitate, productivitate şi dezvoltare economică atunci când dialogul începe doar cu una dintre părţile implicate. Salariile, condiţiile de muncă, puterea de cumpărare, fiscalitatea muncii şi protecţia socială nu sunt teme marginale. Sunt probleme care afectează direct milioane de oameni şi care nu pot fi discutate legitim în absenţa reprezentanţilor acestora”, afirmă sindicaliştii.

Reprezentanţii BNS speră că premierul Luca Niculescu „îşi va găsi timpul necesar” pentru a se întâlni şi cu reprezentanţii celor 5 milioane de lucrători din România.

„Nu cerem un privilegiu pentru organizaţiile sindicale, ci respectarea unui principiu elementar: dialogul social trebuie să fie echilibrat, nu organizat cu prioritate pentru cei care au capital şi lăsat în aşteptare pentru cei care muncesc. Avertismentul nostru este unul cât se poate de clar: dacă noul Guvern doreşte să construiască politici publice sustenabile, trebuie să trateze cu aceeaşi seriozitate ambele componente ale ecuaţiei economice — capitalul şi forţa de muncă. Una fără cealaltă nu poate funcţiona. Domnule premier, mediul de afaceri trebuie ascultat! Dar şi lucrătorii trebuie ascultaţi! Un guvern responsabil nu alege între capital şi muncă şi nu transformă dialogul social într-o conversaţie cu un singur interlocutor. Guvernarea presupune echilibru, iar echilibrul începe prin respect faţă de toţi cei care contribuie la economia României”, se arată în comunicatul citat.

Blocul Naţional Sindical aşteaptă ca premierul Luca Niculescu „să demonstreze, prin fapte”, că noul Guvern „înţelege importanţa dialogului social şi că reprezentarea lucrătorilor nu va rămâne doar o obligaţie formală”.

Premierul Luca Niculescu a condus, luni, o delegaţie de miniştri care s-au întâlnit cu reprezentanţii mediului de afaceri, iar la final a transmis că motoarele economiei trebuie repornite, iar pentru asta trebuie ca Guvernul să fie un partener corect.

„Consolidarea fiscală nu poate fi făcută la nesfârşit prin creşterea taxelor”, este de părere Luca Niculescu.

Premierul a adăugat că statul trebuie să-şi probeze corectitudinea şi prin reducerea risipei, cheltuirea mai eficientă a banului public, combaterea evaziunii şi îmbunătăţirea colectării.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ce se împarte de Sf. Dumitru. Foto Getty Images
1
Ce se împarte de Sfântul Dumitru 2026: Preotul explică lista alimentelor permise pentru...
Sfântul Dumitru 2026. Foto Getty Images
2
Sfântul Dumitru se sărbătorește pe 26 sau pe 27 octombrie? De ce sunt două praznice...
o persoana are in mana mai multe bancnote
3
Ministrul Muncii anunță că pregătește indexarea pensiilor: „După doi ani, pensionarii nu...
ID263860-INQUAM-PHOTOS-MALINA-NOROCEA
4
Oana Gheorghiu, după criticile lui Grindeanu la adresa lui Bolojan: „Atacurile politice...
aleksandar vucic pierde alegerile din serbia
5
Aleksandar Vucic și-a recunoscut înfrângerea în alegerile din Serbia. „Este clar că am...
Adio, Barcelona? Moment fără precedent pentru Gavi, după decizia lui Hansi Flick
Digi Sport
Adio, Barcelona? Moment fără precedent pentru Gavi, după decizia lui Hansi Flick
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
luca niculescu foto facebook
Niculescu, la întâlnirea cu mediul de afaceri: Trebuie să repornim motoarele economiei, să îi ajutăm pe cei care oferă locuri de muncă
Sorin Grindeanu.
Băsescu explică de ce a intrat PSD în actuala formulă de guvernare. „Îi vor duce cu zăhărelul, ca și pe noi”
Screenshot 2026-10-25 220727
Alexandru Nazare, despre auditul cerut de Sorin Grindeanu la Ministerul Finanțelor pe care tot el l-a condus: „E chiar o bucurie”
traian basescu face declaratii
Traian Băsescu: „Stăpânul Guvernului va fi Grindeanu”. Cum ar urma să controleze PSD Executivul
Virare pensii prin poștă. Foto Getty Images
Vor fi indexate pensiile la începutul lui 2027? Răspunsul ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare
Recomandările redacţiei
matei visniec
Protestele din Franța, prin ochii scriitorului român Matei Vișniec...
nato trupe tanc militar
„1.000 de zile să fim pregătiți să luptăm și să învingem”. Șeful...
Andy Burham and Mark Carney
Londra refuză implicarea în Banca pentru Apărare, o inițiativă a...
aeroportul henri coanda
Aproape un milion de euro confiscați pe Aeroportul Otopeni, dispăruți...
Ultimele știri
Circulaţia pe A0 Nord, amânată spre finalul anului. Un fost oficial din Min. Transporturilor anunţase că inaugurarea va avea loc luni
Alexandru Rogobete anunță că a găsit „primele soluții concrete” pentru a preveni sincopele în aprovizionarea cu medicamente
Macron, în prima linie a unei Franţe „în fierbere”. Măsura anunțată de președinte, care va intra în vigoare de sâmbătă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ioana Ginghină, procedură estetică la 49 de ani. Actrița s-a lăsat înțepată din cap până în decolteu: „Să le...
Cancan
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani: 'Al 3-lea...
Fanatik.ro
„Coregrafia bombă, echipa dinamită, glonțul a plecat spre Rapid!”. Toate secretele din vestiarul FCSB după...
editiadedimineata.ro
Imaginile cu Pantera Roz de la protestele din Franța sunt generate cu inteligența artificială
Fanatik.ro
Câți bani a produs „El Clasico” Barcelona – Real Madrid 1-2. Profit uriaș făcut de catalani. Update
Adevărul
Putin cere ca NATO să se retragă la granițele din 1997. Ce înseamnă asta pentru flancul estic?
Digieconomic
Taxă suplimentară de 2 euro pentru coletele din afara UE, de la 1 noiembrie. Cine o plătește și cum se...
Digi FM
Ce spune Andreea Marin despre o nouă iubire, după relația de 8 ani cu Adrian Brâncoveanu: "Sincer, tot ce ar...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
La 4 ani de la ”divorțul de 650.000.000 $”, a început o relație cu o femeie cu 11 ani mai tânără! ”Este...
Pro FM
S-a despărțit recent de iubita actriță, iar acum a fost surprins ținând-o de mână pe Sofia Vergara. Cine este...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Rita Wilson, la 70 de ani. Povestea de viață a soției lui Tom Hanks: cariera, lupta cu cancerul și momentul...
Adevarul
Primăria unei comune cu 4.700 de locuitori a cumpărat trei mașini de aproape 440.000 de lei. Ar fi folosite...
Newsweek
Casa de Sănătate, obligată să deconteze 15.000€ pentru operația unui pensionar la un spital privat. Caz unic
Digi FM
Cum arăta viața lui Irinel Columbeanu înainte de Revoluție. Ce rol ar fi avut în perioada comunistă: "Știa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
3 lucruri din dormitor care îți pot afecta sănătatea, fără să îți dai seama. Un medic școlit la Harvard...
Digi Animal World
Povestea incredibilă a unui cocoș care a trăit 18 luni fără cap. Cum a devenit „Miracle Mike” o legendă
Film Now
A cucerit Hollywoodul, apoi a dispărut. Evangeline Lilly explică de ce a renunțat la actorie: "Am urât mereu...
UTV
Sofia Vergara, surprinsă ținându-se de mână cu Dan Reynolds, solistul Imagine Dragons. Cei doi au ieșit la...