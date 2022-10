Bode, după ce un șofer beat a furat o mașină de poliție, la Sibiu: „Dacă n-ar fi de plâns, am râde”

Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat că situaţia de la Poliţia din Sibiu, unde un tânăr băut a furat o maşină de poliţie şi a oprit alţi şoferi, este „hilară” şi că şeful Poliţiei Române a dispus o anchetă.

„În legătură cu această situaţie hilară pe care am văzut-o şi eu dimineaţă, în care un cetăţean cu alcoolemie 0,8 este depistat pe stradă şi este dus la audieri, i se întocmeşte dosar penal, în jurul orei 00,15, în jurul orei 3 pleacă din sediul poliţiei, reuşeşte să intre într-o autospecială a Poliţiei Române şi circulă nestingherit pe străzile din Sibiu. Mai mult, că dacă n-ar fi de plâns, am râde, respectivul cetăţean în stare de ebrietate începe să se creadă poliţist, opreşte participanţi la trafic să le ceară documentele. Spiritul civic al unui conducător auto a făcut ca imediat ce am primit apelul la 112 poliţia să intervină şi să remedieze situaţia.

Este o situaţie neplăcută pentru Poliţia din Sibiu, trebuie să recunoaştem acest lucru. Cum s-a ajuns aici, cum a reuşit cetăţeanul în stare de ebrietate să facă acest lucru nu am cum să vă spun, numai după ce voi vedea rezultatele unei anchete pe care cu siguranţă inspectorul general al Poliţiei Române, domnul Benone Matei, a demarat-o deja”, a afirmat Bode, într-o conferinţă de presă susţinută vineri la Arad, potrivit Agerpres.

Premierul Nicolae Ciucă a precizat că persoanele responsabile trebuie să răspundă.

„Toţi cei care se fac responsabili pentru astfel de evenimente hilare trebuie să răspundă şi înseamnă că în îndeplinirea atribuţiilor funcţionale au fost probleme şi nu trebuie să avem astfel de evenimente în interiorul instituţiilor de stat”, a subliniat premierul.

Un tânăr de 23 de ani se află la audieri, după ce a furat în cursul nopţii o autospecială de poliţie şi, pretinzând că este agent rutier, deşi era îmbrăcat în civil, i-a solicitat unui şofer permisul de conducere, potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sibiu.

