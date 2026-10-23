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Bodyguardul lui Georgescu, audiat la DIICOT. Ce ar fi făcut Marin Burcea, poreclit „Lunetistul”

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Marin Burcea, șeful gărzilor de corp ale lui Georgescu
Marin Burcea, șeful gărzilor de corp ale lui Georgescu. Inquam Photos / George Călin
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Marin Burcea, unul dintre bodyguarzii lui Călin Georgescu, este audiat vineri la sediul DIICOT, în dosarul în care fostul candidat este acuzat că ar fi angajat un specialist să caute microfoanele instalate de procurori în vila din Mogoşoaia.

Potrivit unor surse judiciare, Marin Burcea a fost chemat să dea o declaraţie în calitate de martor.

Conform unor articole din presa centrală, Marin Burcea, poreclit „Lunetistul”, a fost luptător în Legiunea Străină şi a colaborat cu Eugen Sechila, liderul unei mişcări neo-legionare din România. De asemenea, Marin Burcea ar fi asociat într-o firmă cu Dorina Mihai, care ar avea legături cu militari ceceni şi personaje din Federaţia Rusă.

În acest dosar, Călin Georgescu este acuzat că i-ar fi cerut unui bărbat să îi scaneze vila din Mogoşoaia, pentru a descoperi dacă are în casă dispozitive de înregistrare puse de anchetatori.

Acuzaţiile din dosar sunt de operaţiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice (autorat şi instigare) şi tentativă la infracţiunile de alterarea integrităţii datelor informatice şi perturbarea funcţionării sistemelor informatice.

„Din actele de urmărire penală a reieşit faptul că, la data de 26.09.2026, un suspect în vârstă de 35 ani, la solicitarea unui alt suspect, în vârstă de 64 de ani (ce are calitatea de inculpat într-un alt dosar instrumentat de către DIICOT - Structura Centrală), a procedat la scanarea/verificarea imobilului acestuia, din comuna Mogoşoaia, judeţul Ilfov, având ca scop identificarea mijloacelor tehnice de înregistrare audio-video utilizate de organele judiciare, precum şi alterarea datelor informatice ori perturbarea funcţionării sistemelor informatice folosite pentru punerea în aplicare a măsurilor de supraveghere tehnică”, anunţa miercuri DIICOT, într-un comunicat de presă.

Conform DIICOT, demersul a avut loc după ce, la data de 21 septembrie 2026, procurorii DIICOT - Structura Centrală au efectuat o percheziţie domiciliară la imobilul respectiv, în cadrul unei cauze penale în care au fost puse în aplicare şi măsuri de supraveghere tehnică, împrejurări cunoscute de cei doi suspecţi.

„Rezultatul urmărit, respectiv alterarea datelor informatice şi perturbarea ori deteriorarea mijloacelor tehnice utilizate de organele judiciare, nu s-a produs, din motive independente de voinţa suspecţilor. Audierile se desfăşoară la sediul DIICOT - Structura Centrală”, explicau procurorii.

Editor : Sebastian Eduard

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