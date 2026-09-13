Bogdan Ivan: „În România, nu se justifică creşterea de preţ la benzină”. Ce spune despre centrala de la Cernavodă

Fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan a vorbit, duminică seară, din nou, despre preţul carburanţilor şi acuză Guvernul interimar că nu a luat măsuri pentru a proteja populaţia. De asemenea, el susţine că nu se justifică creşterea de preţ la benzină, în condiţiile în care România produce dublu faţă de cantitatea de benzină pe care o consumă.

Fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan a declarat, duminică seară, la România TV, că Guvernul ar fi putut să prelungească starea de criză pe piaţa carburanţilor pentru a reduce impactul asupra populaţiei.

„De patru luni de zile de când am plecat, nu au făcut absolut nimic (…) E o adevărată dramă să vezi cum lucruri care au fost făcute, au funcţionat, sunt ignorate total de actualul Guvern (…) Nu mai sunt acolo ca să decid, iar oricâte semnale de alarmă aş trage - am cerut controle ale ANPC-ului, controle ale Consiliului Concurenţei pentru a vedea dacă aceste preţuri sunt corecte sau nu, dacă ele pot să aibă o zonă de înţelegere sau nu faţă de preţul final afişat - până acum niciun răspuns. Cel care are atributul legal să facă asta este Guvernul”, a declarat Bogdan Ivan, citat de News.ro.

Acesta afirmă, de asemenea, că în România nu se justifică creşterea de preţ la benzină:

„Nu este niciun argument. România produce dublu faţă de cantitatea de benzină pe care o consumă. Care e argumentul? Noi avem undeva la 25% din petrolul care se rafinează pe teritoriul ţării noastre extras din subsolul României. Nu aducem produse petroliere din Sfântoarea Ormuz. E adevărat că a crescut preţul pe toată piaţa internaţională, dar tu ai creat alte alternative din care puteai să-ţi aduci petrol, puteai sa-ţi aduci produse petrobiere. Înţeleg dieselul, că este mai scump, dar la benzină nu se justifică, din punctul meu de vedere, să ajungi la 10 lei pe litru”, a adăugat fostul ministru.

El s-a referit şi la energia electrică, estimând creşteri de preţuri.

„Operatorii din piaţă, în luna septembrie, în general, au perioada de ofertare cea mai extinsă - persoanele fizice, companiile, primesc oferte în această perioadă pentru următorul an de zile şi este evident că perioada de referinţă pentru ei va fi luna august, luna august în care avem preţuri record la energie pentru că acea criză energetică nu a fost gestionată”, a mai declatat Bogdan Ivan, adăugând că centrala de la Cernavodă este singura centrală nucleară de pe Dunăre care nu a fost repornită.

„A trecut o lună de când Cernavodă este oprit şi nimeni nu întreabă, nicăieri (…) Nu poţi să dai vina tot timpul pe vreme, în condiţiile în care state nu la fel de dezvoltate ca tine din punct de vedere energetic, vin şi au centralele pornite după lucrări de intervenţie. Tu stai în continuare cu Cernavodă închis”, a mai declarat fostul ministru.

Editor : A.P.