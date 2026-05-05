Bolojan: Cei din PSD au calculat că vor ocupa doar funcţiile şi vor profita de avantajele guvernării, venind în tura a doua

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, la dezbaterea moţiunii de cenzură, că unii dintre cei care semnează astăzi această moţiune ştiau exact ce au lăsat în urmă, şi PSD nu şi-a asumat postul de premier, preferând ca altul să-şi asume costurile. El mai acuză social-democrații au calculat că-şi vor ocupa doar funcţiile şi vor profita de avantajele guvernării, aşa cum fuseseră obişnuiţi. El a mai afirmat că moţiunea este mincinoasă, cinică şi artificială.

„Am ascultat această moţiune, care face vorbire despre societăţi comerciale, despre cum s-a guvernat şi despre o metaforă care deranjează. Ea are o fractură logică, mai ales din partea celor de la PSD, care au contrasemnat-o sau au citit-o. Ştiţi de ce? Pentru că, dacă e adevărată moţiunea, unde aţi fost până acum? N-aţi fost în guvern? Dacă nu e adevărată, mie mi-ar fi ruşine să semnez aşa ceva”, a spus el.

„Acum zece luni, când am preluat mandatul de premier, am venit să fac ce trebuie. Nu ce e popular, ce e necesar. Pentru că România venea din 2024 cu cel mai mare deficit din Uniunea Europeană - 9,3% din PIB. Nu eu l-am produs. L-am găsit. Nu-l puteam ascunde. (...) Am ajuns în situaţia asta pentru că Guvernele anterioare au amânat reformele şi au ignorat realităţile până nu a mai fost posibil să fie ocolite. Agenţiile de rating, pieţele financiare şi partenerii europeni ne-au mai păsuit până la alegerile prezidenţiale, dar indulgenţa lor nu s-a întins”, a spus premierul în plenul celor două Camere, la dezbaterea moţiunii de cenzură.

„Unii dintre cei care semnează astăzi această moţiune ştiau exact ce au lăsat în urmă. Ştiau cifrele, dar PSD nu şi-a asumat postul de premier, preferând ca altul să-şi asume costurile. Au calculat, în stilul caracteristic, că vor ocupa doar funcţiile şi vor profita de avantajele guvernării, aşa cum fuseseră obişnuiţi, venind în tura a doua”, a mai spus şeful Executivului.

„Acum aş vrea să spun câteva lucruri legate de cum s-a ajuns aici. Că totuşi această moţiune este mincinoasă, este cinică şi artificială. De ce e mincinoasă? Pentru că se bazează pe date care nu sunt reale şi pare că este scrisă de oameni care n-au fost în guvernare zi de zi şi n-au participat la toate deciziile. Este cinică, pentru că nu ţine cont de contextul în care ne găsim. Orice ţară, într-o sumedenie de crize externe, interne, ar încerca să-şi consolideze guvernările”, a declarat premierul în plenul reunit.

El a arătat că „e o problemă de credibilitate a ţării, de menţinerea deficitelor, e vorba de absorţia de fonduri europene şi de a nu pierde bani din PNRR”.

„Dar cum am ajuns aici? Au fost trei faze. Într-o primă fază, în primele luni, Partidul Social-Democrat a ales să joace rolul opoziţiei din interiorul guvernului. Şi sunt oameni aici care veneau la şedinţele de coaliţie. E foarte neplăcut să participe la o şedinţă de coaliţie, să plece după aceea pe surse ce nu s-a discutat sau doar parţial adevărat, iar seara să vezi la televizor că nu mai e valabil ce s-a stabilit la ora 13 sau la ora 14, sperând că, în faţa măsurilor care au fost luate, care nu au fost uşoare, aşa este, unii vor rămâne cu decontul, vom identifica un vinovat şi alţii vor scăpa de nota de plată în aşa fel încât să recupereze eventual electoratul pierdut. Dar nu a reuşit asta. Pentru că electoratul a fost pierdut în 2024 şi 2025 când nu l-am respectat, când guvernele de atunci, în care şi noi am făcut parte, au venit cu promisiuni care nu au putut fi onorate şi în care le-am creat nişte aşteptări în care statul le poate da ce nu are”, a mai afirmat el.

„Aţi văzut ca moţiunea asta să vină când oamenii sufereau? Nu! Ştiţi când a venit moţiunea? Când le-a crăpat măseaua că nu se mai putea, când era clar că se intre într-o zonă care deranjează foarte mult”, a declarat premierul Ilie Bolojan, în plenul reunit al Parlamentului.

„Mi s-a reproşat în aceste zile că m-am îngăţat de scaun. Eu mă ţin de o direcţie, de nişte principii şi vă rog să mă credeţi că, dacă aş fi văzut un plan, o soluţie, m-aş fi dat la o parte. Dar vă întreb pe toţi, poate spune cineva cum va funcţiona România de mâine? Aveţi un plan?”, i-a întrebat Bolojan pe cei de la PSD.

Şeful Executivului a continuat: „Eu pot să plec, dar problemele grave ale acestei ţări rămân, ele nu pleacă odată cu mine. Riscăm să pierdem credibilitate, să pierdem bani din PNRR, să ne întoarcem, prin ceea ce faceţi, de unde am plecat”.

„Eu ştiu un lucru sigur, nu ştiu cine va câştiga din punct de vedere politic din ceea ce se întâmplă dar ştiu sigur că românii vor pierde din asta şi asta e mare păcat”, a mai spus Bolojan.

