Live TV

Bolojan: Cei din PSD au calculat că vor ocupa doar funcţiile şi vor profita de avantajele guvernării, venind în tura a doua

Data actualizării: Data publicării:
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_40_INQUAM_Photos_George_Calin
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan la dezbaterea și votul moțiunii de cenzură, 5 mai 2026. Foto: Inquam Photos/ George Călin

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, la dezbaterea moţiunii de cenzură, că unii dintre cei care semnează astăzi această moţiune ştiau exact ce au lăsat în urmă, şi PSD nu şi-a asumat postul de premier, preferând ca altul să-şi asume costurile. El mai acuză social-democrații au calculat că-şi vor ocupa doar funcţiile şi vor profita de avantajele guvernării, aşa cum fuseseră obişnuiţi. El a mai afirmat că moţiunea este mincinoasă, cinică şi artificială. 

Premierul Ilie Bolojan a declarat în plenul comun că moţiunea de cenzură „are o fractură logică, mai ales din partea celor de la PSD, care au contrasemnat-o". 

„Am ascultat această moţiune, care face vorbire despre societăţi comerciale, despre cum s-a guvernat şi despre o metaforă care deranjează. Ea are o fractură logică, mai ales din partea celor de la PSD, care au contrasemnat-o sau au citit-o. Ştiţi de ce? Pentru că, dacă e adevărată moţiunea, unde aţi fost până acum? N-aţi fost în guvern? Dacă nu e adevărată, mie mi-ar fi ruşine să semnez aşa ceva”, a spus el. 

„Acum zece luni, când am preluat mandatul de premier, am venit să fac ce trebuie. Nu ce e popular, ce e necesar. Pentru că România venea din 2024 cu cel mai mare deficit din Uniunea Europeană - 9,3% din PIB. Nu eu l-am produs. L-am găsit. Nu-l puteam ascunde. (...) Am ajuns în situaţia asta pentru că Guvernele anterioare au amânat reformele şi au ignorat realităţile până nu a mai fost posibil să fie ocolite. Agenţiile de rating, pieţele financiare şi partenerii europeni ne-au mai păsuit până la alegerile prezidenţiale, dar indulgenţa lor nu s-a întins”, a spus premierul în plenul celor două Camere, la dezbaterea moţiunii de cenzură. 

„Unii dintre cei care semnează astăzi această moţiune ştiau exact ce au lăsat în urmă. Ştiau cifrele, dar PSD nu şi-a asumat postul de premier, preferând ca altul să-şi asume costurile. Au calculat, în stilul caracteristic, că vor ocupa doar funcţiile şi vor profita de avantajele guvernării, aşa cum fuseseră obişnuiţi, venind în tura a doua”, a mai spus şeful Executivului. 

„Acum aş vrea să spun câteva lucruri legate de cum s-a ajuns aici. Că totuşi această moţiune este mincinoasă, este cinică şi artificială. De ce e mincinoasă? Pentru că se bazează pe date care nu sunt reale şi pare că este scrisă de oameni care n-au fost în guvernare zi de zi şi n-au participat la toate deciziile. Este cinică, pentru că nu ţine cont de contextul în care ne găsim. Orice ţară, într-o sumedenie de crize externe, interne, ar încerca să-şi consolideze guvernările”, a declarat premierul în plenul reunit. 

El a arătat că „e o problemă de credibilitate a ţării, de menţinerea deficitelor, e vorba de absorţia de fonduri europene şi de a nu pierde bani din PNRR”. 

„Dar cum am ajuns aici? Au fost trei faze. Într-o primă fază, în primele luni, Partidul Social-Democrat a ales să joace rolul opoziţiei din interiorul guvernului. Şi sunt oameni aici care veneau la şedinţele de coaliţie. E foarte neplăcut să participe la o şedinţă de coaliţie, să plece după aceea pe surse ce nu s-a discutat sau doar parţial adevărat, iar seara să vezi la televizor că nu mai e valabil ce s-a stabilit la ora 13 sau la ora 14, sperând că, în faţa măsurilor care au fost luate, care nu au fost uşoare, aşa este, unii vor rămâne cu decontul, vom identifica un vinovat şi alţii vor scăpa de nota de plată în aşa fel încât să recupereze eventual electoratul pierdut. Dar nu a reuşit asta. Pentru că electoratul a fost pierdut în 2024 şi 2025 când nu l-am respectat, când guvernele de atunci, în care şi noi am făcut parte, au venit cu promisiuni care nu au putut fi onorate şi în care le-am creat nişte aşteptări în care statul le poate da ce nu are”, a mai afirmat el.

Premierul a mai declarat că moţiunea a venit când le-a crăpat măseaua că nu se mai putea, când era clar că se intre într-o zonă care deranjează. El a mai spus că i s-a reproşat că s-a îngăţat de scaun. 

„Aţi văzut ca moţiunea asta să vină când oamenii sufereau? Nu! Ştiţi când a venit moţiunea? Când le-a crăpat măseaua că nu se mai putea, când era clar că se intre într-o zonă care deranjează foarte mult”, a declarat premierul Ilie Bolojan, în plenul reunit al Parlamentului. 

„Mi s-a reproşat în aceste zile că m-am îngăţat de scaun. Eu mă ţin de o direcţie, de nişte principii şi vă rog să mă credeţi că, dacă aş fi văzut un plan, o soluţie, m-aş fi dat la o parte. Dar vă întreb pe toţi, poate spune cineva cum va funcţiona România de mâine? Aveţi un plan?”, i-a întrebat Bolojan pe cei de la PSD. 

Şeful Executivului a continuat: „Eu pot să plec, dar problemele grave ale acestei ţări rămân, ele nu pleacă odată cu mine. Riscăm să pierdem credibilitate, să pierdem bani din PNRR, să ne întoarcem, prin ceea ce faceţi, de unde am plecat”. 

„Eu ştiu un lucru sigur, nu ştiu cine va câştiga din punct de vedere politic din ceea ce se întâmplă dar ştiu sigur că românii vor pierde din asta şi asta e mare păcat”, a mai spus Bolojan. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Screenshot 2025-12-13 232740
1
Nicușor Dan, întrebat dacă îl nominalizează pe Călin Georgescu pentru funcția de premier...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_57_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Moțiunea de cenzură anti-Bolojan, ziua decisivă. Sorin Grindeanu l-a atacat pe Ilie...
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
3
Primii parlamentari din Opoziție care anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR...
camioane autostrada
4
„Am intrat în camera ilegalităților”. Radu Miruță spune că a descoperit mii de camioane...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
S-au complicat calculele moțiunii de cenzură: unii aleși nu mai susțin demersul. PSD...
Lovitură de teatru, înainte de vot! Și-a asigurat deja susținere masivă
Digi Sport
Lovitură de teatru, înainte de vot! Și-a asigurat deja susținere masivă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Diana Buzoianu, ministra Mediului.
Diana Buzoianu: „Criza moțiunii a costat deja 2,2 miliarde de euro. Românii plătesc ca să nu se prăbușească leul”
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_59_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Grindeanu, replică pentru Bolojan: „Baroni? Vreți să vorbim de banii primiți de Bihor și Oradea?” Ce a spus de selecțiile la Energie
ilie bolojan
Ilie Bolojan: Cum am ajuns aici? Am generat supărarea baronilor locali, care nu au mai putut folosi puşculiţa statului
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_58_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Premierul Bolojan, atac la PSD: Oameni care locuiesc în penthouse-uri din offshore-uri să vină să explice cum plâng pe umărul românilor
george simion la Dezbaterea si votul motiunii de cenzure initiate de PSD si AUR impotriva guvernului de coalitie, in Parlamentul Romaniei, 5 mai 2026.
George Simion anunță că AUR își asumă „o guvernare viitoare”: „Este timpul pentru reconciliere naţională”
Recomandările redacţiei
sorin grindeanu si ilie bolojan
Ce urmează pentru PSD și PNL post-moțiune. Ultimatumul pe care l-ar...
Flamingo missile
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis...
george simion si gigi becali
Gigi Becali a spus, la votul moțiunii, că nu are încredere în George...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_41_INQUAM_Photos_George_Calin
Ilie Bolojan spune că moțiunea „Stingem lumina” este una de felul „nu...
Ultimele știri
Consiliul General al Municipiului București a adoptat bugetul pe 2026. Câți bani merg la investiții
Nicu Ştefănuţă spune că politica românească e un „monopol al câtorva partide”: „Câţi v-au întrebat ce părere aveți de moțiune?”
Ministerul Finanțelor revine cu o nouă ediție FIDELIS între 8 și 15 mai. Ce dobânzi aduce
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii intră într-o nouă etapă romantică din 5 mai 2026. Dragostea apare când se așteaptă mai puțin, iar...
Cancan
Unde va fi înmormântată Angela Similea. Locul ales de marea artistă are o poveste specială
Fanatik.ro
Ce l-a convins pe Zeljko Kopic să semneze cu Dinamo: „Toată lumea mi-a zis că e o nebunie să vin!”
editiadedimineata.ro
Premiile Pulitzer 2026: de la anchete despre Trump la impactul jurnalismului local
Fanatik.ro
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu! Va mai putea să revină în antrenorat?!
Adevărul
Cum a paralizat războiul din Iran principala stațiune a planetei și ce se întâmplă acum acolo
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Imagini fabuloase de la Met Gala 2026! Aparițiile istorice bifate de Beyoncé și Rihanna pe covorul roșu
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali a votat moțiunea de cenzură și n-a stat pe gânduri: "Niciodată în viața lor n-o să fie la...
Pro FM
Bad Bunny a călătorit în timp la Met Gala 2026. Cântărețul din Puerto Rico, de nerecunoscut
Film Now
Zoe Kravitz și Harry Styles pregătesc două nunți spectaculoase și vor deja copii: „Relația a explodat de la 0...
Adevarul
Adevărul întunecat din folclorul românesc. Ritualurile de sacrificiu care au inspirat balada Meșterului Manole
Newsweek
Marțea Negră pentru pensionari. Ce se întâmplă cu pensiile dacă va cădea guvernul? Dar dacă supraviețuiește?
Digi FM
La 21 de ani are deja trei copii, dar în loc de aprecieri primește critici: “Oamenii ne privesc de sus”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
9 schimbări mici care îți pot prelungi viața, potrivit experților în longevitate
Digi Animal World
Un papagal a mers cu submarinul în vacanță. Imaginile cu pasărea sub apă sunt virale: „A intrat de bunăvoie”
Film Now
Jason Statham și logodnica sa au plătit aproape 30 de milioane de euro pe „casa visurilor”. Detalii despre...
UTV
Un oraș din Italia îi obligă pe stăpânii de câini să curețe urina animalelor. Ce amenzi riscă cei care nu...