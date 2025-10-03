Bolojan propune ca o treime dintre cei 10.000 de jandarmi care asigură paza instituțiilor să meargă în stradă pentru a asigura ordinea

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că sunt aproape 10.000 de jandarmi care asigură paza la diferite obiective şi dacă numărul acestora va fi redus cu 20-30 de procente şi aceştia vor merge în stradă, atunci vom avea mai multă ordine şi siguranţă publică în zonele cu probleme.

„E nevoie apoi de o reformă a ordinii publice şi ceea ce s-a prezentat la Ministerul de Interne zilele trecute este o bază acestei reforme. Gândiţi-vă că avem aproape 10.000 de jandarmi care sunt în pază la diferite obiective. Dacă reducem cu 20-30% numărul acestora din pază şi îi punem în stradă, vom avea mai multă ordine şi siguranţă publică în zonele unde avem probleme”, a declarat Ilie Bolojan, vineri, într-o conferinţă de presă.

El consideră că este nevoie de integrarea sistemelor de dispecerate.

„Avem astăzi câte patru dispecerate într-o reşedinţă de judeţ, toate separate. Aduceţi-vă aminte cum erau dispeceratele de la ambulanţă şi de la SMURD în anii trecuţi, cum intrau într-o competiţie şi uneori nimeni nu răspundea. Aceşti oameni pot să fie în stradă, iar supravegherea care să însemne mai multă siguranţă, mai puţine infracţiuni şi contravenţii pe stradă în zonele aglomerate, să se facă nişte sisteme eficiente pentru ca siguranţa cetăţenilor noştri pe stradă în apartamente, în locuinţe să fie mult mai mare şi asta înseamnă mai puţini oameni în pază, în dispecerate şi la birouri, un calcul corect al forţelor şi mai mulţi oameni în teren, acolo unde sunt probleme”, a afirmat premierul Bolojan.

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a avut, luni, o întâlnire de lucru cu structurile operative ale MAI, pentru a discuta despre reforma instituţiei, cae va fi realizată la finalul unui proces de consultare. Tot luni, Cătălin Predoiu a discutat cu sindicaliştii din sistem, dar şi cu primari din Asociaţia Municipiilor pentru a găsi cele mai multe soluţii privind organizarea şi eficientizarea serviciilor oferite cetăţenilor, în special în domeniul gestionării traficului şi al siguranţei publice.

Oficialii ministerului vorbesc despre eficientizare, reorganizare, comasări de structuri şi creşterea vârstei de pensionare, între altele, dar ministrul Cătălin Predoiu a transmis că nu vor exista disponibilizări, conform precizărilor ttransmise de MAI.

