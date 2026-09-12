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Dronă prăbușită la Suceava. Mesaj RO-ALERT la Botoșani. Două aeronave au decolat pentru a monitoriza situația

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F-16 Polonia
Foto: Profimedia
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O dronă prăbuşită a fost găsită, sâmbătă după-amiază, într-un lan de porumb, în zona localităţii Botoşeniţa Mare, judeţul Suceava. Totodată, Locuitorii din Botoşani au primit sâmbătă după-amiază un mesaj RO-ALERT privind o posibilă incursiune de drone.

O dronă prăbuşită a fost găsită, sâmbătă după-amiază, într-un lan de porumb, în zona localităţii Botoşeniţa Mare, judeţul Suceava, anunţă Ministerul Apărării Naţionale (MApN). În urma impactului s-a produs un mic incendiu şi s-a format o cavitate cu diametrul de aproximativ un metru. Anterior, autorităţile au emis mesaj RO-Alert pentru judeţul Botoşani, după ce au fost informate de Ucraina şi Moldova privind prezenţa unei drone. De altfel, o dronă a fost văzută deasupra localităţii Ştiubieni, judeţul Botoşani.

„Sâmbătă, 12 septembrie, Centrele de Operaţii Aeriene ale Ucrainei şi Republicii Moldova au informat Ministerul Apărării Naţionale că o dronă a traversat spaţiile aeriene ale celor două state, îndreptându-se către zona de NE a României. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea situaţiei”, a anunţat MApN.

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din judeţul Botoşani, fiind transmis un mesaj RO-Alert, la ora 16.20.

În acelaşi interval, prin Serviciul Unic de Urgenţă 112 a fost semnalată prezenţa unei drone deasupra localităţii Ştiubieni, judeţul Botoşani.

”În urma recunoaşterilor efectuate de forţe ale MAI, a fost identificat un obiect zburător prăbuşit, în zona localităţii Botoşeniţa Mare, judeţul Suceava, într-un lan de porumb. În urma impactului s-a produs un incendiu de mici dimensiuni şi s-a format o cavitate cu diametrul de aproximativ 1 m şi adâncimea de 30 cm. Nu au fost înregistrate victime. O echipa pirotehnică a SRI se deplasează la faţa locului pentru evaluarea situaţiei”, a transmis MApN.

 

Editor : Sebastian Eduard

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