Botoșănean reținut pentru 24 de ore după ce a împușcat un iepure: ce au găsit polițiștii în casa lui

Un bărbat de 35 de ani din judeţul Botoşani a fost reţinut pentru 24 de ore după ce a împuşcat un iepure fără a avea autorizaţie de vânătoare în acest sens, pe un fond cinegetic diferit de cel în care era înscris. În urma percheziţiilor poliţiştii au găsit o armă letală de vânătoare, 15 cartuşe şi un dispozitiv de ochire prevăzut cu sistem de termoviziune.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Botoşani au anunţat, sâmbătă, că poliţiştii din cadrul Serviciului de Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase au făcut două percheziţii la locuinţa şi la sediul societăţii unui bărbat de 35 de ani, din comuna Cătămăreşti-Deal, bănuit de comiterea infracţiunii de uz de armă fără drept şi braconaj, scrie News.ro.

„În urma probatoriului administrat, s-a stabilit faptul că, la data de 01 septembrie 2026, în jurul orei 21:00, tânărul s-ar fi deplasat în extravilanul localităţii Cătămăreşti-Deal, pe un fond cinegetic diferit de cel în care acesta era înscris. Ulterior, ar fi braconat un exemplar de iepure, fără a deţine autorizaţie de vânătoare emisă în acest sens”, au afirmat poliţiştii.

Ei au menţionat că la percheziţia realizată în locuinţa bărbatului au fost găsite o armă letală de vânătoare, cantitatea de 15 cărtuşe şi un dispozitiv de ochire prevăzut cu sistem termoviziune.

„Mai mult decât atât, la sediul societăţii a fost identificat autoturismul utilizat la comiterea faptelor iar în interiorul acestuia a fost identificat tubul cartuş rezultat din percuţia armei de foc de la momentul săvârşirii celor două infracţiuni”, a transmis sursa citată.

Bunurile descoperite au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore şi va fi prezentat instanţei pentru luarea unei măsuri preventive.

Editor : B.E.