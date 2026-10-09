Braşov: Corpurile a două persoane decedate, descoperite într-o maşină răsturnată pe un drum forestier

Un bărbat de 80 de ani şi o femeie de 78 de ani au fost descoperiţi, vineri dimineaţa, decedaţi, în interiorul unei maşini răsturnate, pe un drum forestier aflat în proximitatea drumului judeţean DJ102I Săcele - Valea Doftanei, a informat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Braşov.

Cei doi ar fi plecat de acasă, din municipiul Săcele, marţi, cu intenţia de a se plimba cu autoturismul, fără să precizeze celor apropiaţi unde ar urma să se deplaseze.

Dispariţia celor doi a fost sesizată Poliţiei joi, de către rude.

„La data de 9 octombrie, în jurul orei 13:00, poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Săcele au fost sesizaţi cu privire la faptul că, pe un drum forestier aflat în proximitatea drumului judeţean DJ102I Săcele-Valea Doftanei, s-ar afla un autoturism răsturnat, în interiorul căruia sunt două persoane decedate. Faţă de aspectele semnalate, o echipă operativă s-a deplasat în zona indicată, care a identificat în interiorul autoturismului răsturnat două persoane, un bărbat de 80 de ani, respectiv o femeie de 78 de ani, ce prezentau semne incompatibile cu viaţa. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit faptul că cei doi ar fi plecat, în data de 6 octombrie, de la domiciliul din municipiul Săcele, cu intenţia de a se plimba cu autoturismul, fără a fi cunoscută zona de deplasare, rudele acestora semnalând plecarea în cursul serii de 8 octombrie”, a precizat, vineri, IPJ Braşov.

Corpurile celor doi au fost preluate şi transportate la Serviciul de Medicină Legală Braşov, în vederea efectuării necropsiei.

„În cauză se efectuează cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul, acestea fiind desfăşurate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Braşov, urmând ca, la finalizarea acestora, să fie dispuse măsurile legale”, a mai precizat sursa citată.

Editor : Sebastian Eduard