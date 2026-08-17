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Brașov: Şase tineri între 16 și 22 de ani au fost trimişi în judecată pentru promovarea nazismului pe reţelele sociale

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ecusoan al politiei romane
Sursa: Poliția Română
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Şase tineri din Braşov au fost trimişi în judecată pentru promovarea nazismului pe reţelele sociale, a anunţat, luni, Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov.

„Din cercetări a rezultat că, începând cu anul 2025 şi până în data de 1 august, inculpaţii A.C. (20 de ani), V.D. (22 de ani), P.M.C. (17 ani), T.D.S. (17 ani), E.B.A.i (16 ani) şi S.L. (16 ani) au aderat la o grupare cu caracter fascist, care promovează ideologia fascistă (nazistă), fiind simpatizanţi ai nazismului, aceştia promovând şi consolidând ideologia fascistă atât în interiorul său, prin întâlniri, comunicări şi activităţi comune, cât şi în exterior prin intermediul reţelelor de socializare (postări Instagram accesibile altor persoane şi repostări făcute între membrii grupului), aceştia discutând totodată despre planuri puse în discuţie referitor la realizarea de înscrisuri cu caracter extremist în spaţiul public, respectiv de recrutarea unor noi membrii”, a transmis IPJ Braşov.

Totodată, pe parcursul cercetărilor s-au identificat, în mediul online (Instagram), aparţinând tinerilor mai multe postări de fotografii cu caracter fascist (nazist), în sensul că aceştia se afişează executând salutul nazist, alături de un drapel cu însemne naziste şi, de asemenea, poartă obiecte de vestimentaţie cu însemne naziste (steaua celtică, insigna SS, Crucea de Fier etc.).

„În cauză au fost luate măsuri preventive faţă de cinci dintre inculpaţi, în prezent fiind cercetaţi în stare de arest la domiciliu inculpaţii A.C. şi V.D. şi sub control judiciar inculpaţii P.M.C., E.B.A., T.D.S. şi S.L. Menţionăm că rechizitoriul, însoţit de dosarul cauzei, a fost trimis spre competentă soluţionare Judecătoriei Braşov', au transmis procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov.

Editor : Sebastian Eduard

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