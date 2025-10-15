Breşă de securitate majoră la Penitenciarul din Târgu Jiu: Un deținut a intrat în sistemul informatic și a redus din pedepse

Breșă de securitate majoră într-o închisoare din România. Un deținut a preluat controlul sistemului informatic la Penitenciarul din Târgu Jiu și a modificat date sensibile, acuză Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare. Concret, ar fi modificat date privind pedepsele, drepturile deținuților, dar și vizite intime. Incidentul a fost descoperit întâmplător de o polițiștă, spun sindicaliștii. Administrația Națională a Penitenciarelor a deschis o anchetă internă și susține că e vorba de un caz izolat și că în alte penitenciare nu s-a mai întâmplat acest lucru.

Un deținut încarcerat la penitenciarul din municipiul Târgu Jiu a reușit, cu ajutorul unui coleg, să spargă rețeaua de calculatoare din interiorul penitenciarului. Cei doi, în acest mod, au reușit să aibă acces la datele cu caracter clasificat, la care, în mod normal, ar trebui să aibă acces doar polițiștii.

Închis tocmai pentru infracțiuni cibernetice, bărbatul se pare că ar fi folosit un infochioșc la care s-a logat cu ajutorul contului unui polițist care nu și-a actualizat parola de foarte mult timp. Acesta a accesat interfața aplicației și a reușit să își acorde zile libere și să își transfere chiar și bani din conturile altor deținuți. Unul dintre cei doi protagoniști a povestit colegilor de celulă toată această întâmplare, care, la rândul lor, au povestit agenților de securitate, iar aceștia au anunțat superiorii, care au luat măsuri imediate pentru ca întreaga acțiune să fie stopată.

În acest moment, la penitenciarul de la Târgu Jiu se desfășoară o anchetă în urma căruia trebuie să se stabilească în ce mod au reușit cei 2, mai exact, să intre în rețeaua de calculatoare din interiorul penitenciarului.

Reacția Administrației Naționale a Penitenciarelor

Administrația Națională a Penitenciarelor a transmis că este vorba de vorba de un incident izolat.

„Ca urmare a semnalării unui posibil incident informatic în cadrul unei unități subordonate, au fost dispuse imediat măsurile legale necesare pentru izolarea și remedierea situației semnalate, cu înștiințarea de îndată a organelor a abilitate. În paralel, se efectuează verificări prin intermediul structurilor de specialitate, în vederea stabilirii cauzelor care au condus la producerea evenimentului, precum și a tuturor persoanelor implicate. Până la acest moment, la nivelul sistemului administrației penitenciare, așadar, la nivelul întregii țări, nu au fost înregistrate evenimente similare”, a transmis Administrația Națională a Penitenciarelor.

Florin Schiopu, președintele Federației Sindicatelor din Sistemul Penitenciar Târgu Jiu: A intrat și a creat diferite beneficii altor deținuți 15 la număr, de care știu eu. Acesta a început să intervină folosind infochioșcul și tastatura la îndemână în a-și crea roluri pe care să le folosească în a intra în aplicația de deținuți. Avea acces la absolut absolut toate secțiunile din aplicație. Sunt deținuți care au făcut cumpărături de și de 10.000 lei într-o lună, se ștergea această operațiune prin care acesta făcuse cumpărături. Banii reintrau în sistem pentru că odată ce aplicația nu mai vedea activitatea de cumpărături, reintroducea bani în sistem și lucrul ăsta s-a întâmplat de patru ori într-o lună.

Editor : A.P.