Bubuituri puternice auzite în Brăila. Explicația Flotilei Fluviale

Mai multe bubuituri puternice au fost semnalate, miercuri, în Brăila, iar Flotila Fluvială a precizat că se fac verificări ale instalațiilor artileristice de calibrul 100 mm de la bordul navelor din Portul Militar Brăila.

Mai multe bubuituri puternice au fost semnalate, miercuri dimineaţă, în Brăila.

„Flotila Fluvială informează cetăţenii că, pe parcursul zilei de astăzi, la bordul navelor din Portul Militar Brăila, se vor desfăşura activităţi de verificare a instalaţiilor artileristice de calibrul 100 mm”, anunţă Flotila Fluvială, într-un mesaj pe Facebook.

Potrivit anunţului oficial, pe timpul desfăşurării acestor activităţi, este posibil să se audă zgomote puternice, asemănătoare unor bubuituri, generate de procedurile de verificare.

„Vă asigurăm că aceste zgomote sunt asociate activităţilor planificate şi nu reprezintă un motiv de îngrijorare. Vă mulţumim pentru înţelegere”, au mai transmis oficialii Flotilei Fluviale.

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Editor : Sebastian Eduard