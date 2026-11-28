Aprinderea luminiţelor festive de sărbători în Sectorul 4, care fusese programată pentru sâmbătă, se anulează, având în vedere alerta meteo privind condiţii de vreme nefavorabile, a anunţat autoritatea locală.

Primarul Daniel Băluţă ar fi trebuit să aprindă luminile de sărbători alături de copiii prezenţi la eveniment, în Parcul „Tudor Arghezi”, imediat după ora 18:00, informează Agerpres.

Milioane de beculeţe colorate şi aproape 5.000 de instalaţii şi decoraţiuni luminoase urmau să aducă magia Crăciunului în Parcul „Tudor Arghezi”.

Principalele artere de circulaţie - şoseaua Olteniţei, şoseaua Berceni, bulevardele Constantin Brâncoveanu, Tineretului, Alexandru Obregia, Gheorghe Şincai şi Metalurgiei, Calea Văcăreşti şi strada Turnu Măgurele - au fost decorate din timp cu perdele şi ghirlande luminoase, precum şi cu zeci de figurine tridimensionale cu motive specifice sărbătorilor de iarnă.

Totodată, au fost montate decoraţiuni speciale, de diferite forme, în cele mai importante intersecţii din Sectorul 4: Big Berceni, Fântâna Florilor, Tineretului-Văcăreşti şi Apărătorii Patriei.

Editor : Sebastian Eduard