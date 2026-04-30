Live TV

Bugetul Primăriei Capitalei va fi supus votului Consiliului General săptămâna viitoare. Unde se duc cei mai mulți bani

Data publicării:
ciprian ciucu
Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei. Foto: Primăria Municipiului București
Din articol
Detalii despre bugetul construit de PMB pentru 2026 

Primăria Capitalei a arătat în detaliu cum ar urma să fie construit bugetul instituției pentru anul 2026 și a anunțat că acesta va fi supus votului Consiliului General pe 5 mai. Din bugetul de 8 miliarde de lei, 2,5 miliarde de lei sunt alocați subvențiilor pentru termoficare și transport în comun. 

Potrivit unui comunicat transmis de Primăria Capitalei, instituția beneficiază pentru acest an de un buget de 8,4 miliarde de lei (cu 1,5 miliarde de lei în plus față de anul trecut). 

„Am ajuns la un buget mai bun, da. Dar nu e normal ca orașul să aibă un buget de bazar. Se strâng politicienii și stabilesc din pix. Avem nevoie de o lege a finanțelor publice. Trebuie să pledăm pentru o astfel de lege, care să garanteze că banii urmează responsabilitățile legale. Orice primar trebuie să știe cum o să arate bugetul peste un an, doi, oricând”, a cerut, însă, primarul Ciprian Ciucu. 

Cei 8,4 miliarde de lei sunt împărțiți în 6,1 miliarde de lei pentru aparatul propriu al PMB, 700 de milioane de lei pentru Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale (ASSMB) și 1,6 miliarde de lei pentru instituțiile subordonate. 

PMB împarte la rândul ei suma de 6,1 miliarde de lei în 4 miliarde de lei pentru funcționare și 2,1 miliarde de lei pentru investiții. 

Prin secțiunea de funcționare, PMB alocă următoarele fonduri:

  • 2,5 miliarde de lei - subvențiile pentru termoficare și transport în comun;
  • Aproximativ 750 de milioane de lei pentru dobânzi, despăgubiri civile și rambursări;
  • 174 de milioane de lei pentru întreținerea sistemului de iluminat public;
  • 156 de milioane de lei pentru salarii;
  • 20 de milioane de lei pentru întreținerea Arenei Naționale;

La capitolul investiții, 1 miliard de lei vor fi alocați pentru modernizarea sistemului de termoficare și 1 miliard de lei pentru modernizarea a 50 de kilometri de șină de tramvai, banii fiind obținuți și din finanțare externă nerambursabilă. 

Primăria Capitalei mai arată că va investi în proiecte de infrastructură, precum Prelungirea Ghencea sau Dimitrie Pompeiu, consolidări de blocuri și clădiri istorice, amenajarea malurilor Dâmboviței (între Piața Unirii și Izvor) și înlocuirea parcului auto STB, printre altele.

Prezentarea detaliată a bugetului PMB poate fi citită aici

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

