Ministrul Energiei Sebastian Burduja a declarat, marți în exclusivitate la Digi24, că persoanele vulnerabile, însemnând românii cu venituri mici sau cu mulți copii sau cei care au un aparat medical în casă care duce la consum mai mare de energie, vor beneficia de schema de compensare plafonare la energie și din luna aprilie a anului viitor. El a adăugat că vor fi definite criteriile de sprijin până în luna ianuarie, întrebat cum va funcționa noua schemă pentru persoanele vulnerabile. Ideea liberalizării pieței energiei este corectă de principiu, însă această liberalizare a fost perturbată de alți factori neprevăzuți, a mai spus ministrul PNL.

„Nu. Avem o schemă de compensare plafonare în vigoare până la finalul lunii martie anul viitor. Noi am spus că și dincolo de acest orizont de timp va trebui să sprijinim consumatorii români care au nevoie cu adevărat de sprijin din partea statului. În acest moment, schema de compensare plafonare subvenționează pe baza nivelului de consum. Adică dacă am un consum mic pe lună, sub 100 KW/h plătesc acel 0,68 lei KW/oră, dacă am un consum mai mare, peste 300 KW/h plătesc 1,3 lei. Deci aproape dublu. Cred că principial, și pe baza reglementărilor europene, ar trebui să ne îndreptăm spre un model în care îi sprijinim pe cei care au într-adevăr nevoie, adică nu se descurcă să își plătească aceste facturi la finalul lunii. Asta înseamnă românii care cu venituri mici, care au mulți copii, românii care au acasă un aparat medical și au poate un consum mai mare la energie electrică pentru a-și proteja sănătatea, ș.a.m.d.”, a declarat Sebastian Burduja, întrebat dacă se vor dubla facturile la energie electrică de la 1 aprilie 2025, marți în exclusivitate la Digi24.

Chestionat mai departe cum va funcționa noua schemă pentru cei care sunt în această situație, dacă tot în funcție de consum, Burduja a răspuns: „Cazurile sociale, în funcție de venituri, de criteriile pe care vi le-am spus și care urmează să fie definite până în luna ianuarie”.

El a adăufat că au fost mai mulți factori care au perturbat piața, atunci când a fost liberalizat prețul la energie.

„Au fost mai mulți factori care, în final au perturbat piața și au dus la creșteri de prețuri, la erori, la facturi care au făcut știri. Ideea de liberalizare s-a suprapus, din păcate, cu factori care nu puteau fi prevăzuți. Liberalizarea, de principiu, este un lucru corect. Într-o piață liberă ar trebui să determine un preț mai mic. Sigur că noi ca țară ar trebui să investim cât mai mult în această perioadă și să punem în funcțiune producție adițională de megawatti/oră ca să putem să ducem prețul mai jos”, a explicat ministrul Energiei.

Întrebat dacă din aprilie anul viitor vom reveni la piața complet liberă, Burduja a replicat: „N-am un glob de cristal să vă spun lucrul acesta. Cu mențiunea că acești consumatori vulnerabili vor fi în continuare protejați”.

De asemenea, întrebat dacă îl va convinge pe premier, în condițiile în care el a spus că liberalizarea este o prostie, ministrul Burduja a spus: „Sunt convins că vom avea un asemenea dialog, dar la nivelul Uniunii Europene toate statele membre s-au aliniat acestor principii. România nu poate face excepție”.

„Noi putem crea excepții pentru consumatorii cu adevărat vulnerabili și să reglementăm un anumit preț sau o anumită subvenție din partea statului român, pentru că într-adevăr la ora la care vorbim pe un consum de sub 100 KW/oră avem undeva la 4-5 milioane de gospodării care plătesc cam 42-45 lei factura la curent pe lună. E o sumă destul de rezonabilă. Problema este că e plătită la același nivel de subvenție și de o familie cu un apartament care stă gol în cartierul Primăverii și de o familie cu trei copii care face economie la energie electrică în Ferentari. Ceea ce principial nu este tocmai în regulă”, a conchis Burduja.

Editor : Ana Petrescu