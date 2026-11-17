Consiliul Judeţean Buzău şi Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) lansează, la Buzău, un proiect pilot, un hub de conştientizare şi prevenţie în securitate cibernetică. Hubul va deservi atât judeţul Buzău, cât şi judeţele vecine.

Iniţiativa aparţine Consiliului Judeţean Buzău. Vicepreşedintele CJ, Costin Stanciu, a afirmat că parteneriatul aduce beneficii întregii regiuni, nu doar Buzăului.

„Va fi un parteneriat între DNSC şi Consiliul Judeţean Buzău, prin care înfiinţăm la Buzău un hub pentru securitate cibernetică. Nu e un beneficiu doar pentru judeţul Buzău, ci şi pentru judeţele limitrofe. Trăim nişte vremuri în care securitatea cibernetică nu este doar o idee despre care vorbim, ci se întâmplă zilnic”, a declarat Costin Stanciu.

Hubul nu va fi o instituţie separată. Consiliul Judeţean pune la dispoziţie spaţiul şi sprijinul logistic, iar DNSC aduce echipamentele şi specialiştii. Serviciile noului hub vor fi gratuite.

La lansare au participat reprezentanţi ai consiliilor judeţene Brăila, Vrancea şi Prahova, dar şi specialişti IT interesaţi de domeniu.

Directorul DNSC, Dan Cîmpean, a declarat că hubul se adresează administraţiei publice locale din Buzău şi din judeţele vecine, firmelor şi cetăţenilor.

„Am observat la Directorat că intensitatea, numărul şi complexitatea atacurilor cibernetice sporesc constant, de la lună la lună, de la an la an, şi credem foarte mult că este important să avem o prezenţă locală, să fim mai aproape de cei care sunt potenţiale victime ale unor incidente cibernetice”, a explicat Dan Cîmpean.

Prin hub, instituţiile, firmele şi utilizatorii vor primi rapid informaţii, ghiduri, recomandări şi, când situaţia o cere, alerte de acţiune imediată. Scopul este creşterea rezilienţei cibernetice şi scăderea numărului de incidente.

Editor : Sebastian Eduard