Cabana Babele a fost scoasă la vânzare. Cât costă clădirea din inima Bucegilor

Cabana Babele, un punct de reper pentru iubitorii de drumeții, a fost scoasă la vânzare. Prețul locației aflate în apropierea celebrelor obiective turistice, Sfinxul și Babele, este de 1,6 milioane de euro, se arată în anunțul publicat pe un site de imobiliare.

„Cabana Babele este amplasată în inima Masivului Bucegi, într-o zonă de o frumusețe naturală rară, recunoscută la nivel național și internațional. (…) Accesul este facil atât prin telecabina din Bușteni, care oferă o experiență spectaculoasă de călătorie, cât și rutier, pe traseul Transbucegi, ceea ce garantează un flux constant de vizitatori în toate anotimpurile”, scrie în anunțul de vânzare publicat pe imobiliare.ro.

Conform agenției de imobiliare, există o autorizație pentru modernizarea construcției existente, iar suprafața de teren aferentă cabanei permite realizarea unor reconfigurări și optimizări ale funcționalităților actuale.

De asemenea, cabana ar putea fi transformată în hotel de patru stele și restaurant.

Cabana are, în momentul de față, o capacitate de 108 locuri în camere de la 2 la 12 paturi.

A mai fost scoasă la vânzare și spre finele anului 2022. Atunci, prețul solicitat era de 1,15 milioane de euro.

