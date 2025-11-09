Live TV

O „bijuterie ascunsă" în Groenlanda de Est: cabana plutitoare care oferă experiența unei evadări complete

Foto: Fjallsárlón Iceberg Boat Tours and Restaurant Facebook
O peșteră descoperită întâmplător

Nicco Segreto este ghid local în Groenlanda de Est și fondatorul Floating Glacier Hut, o cabană plutitoare ancorată într-un golf glaciar nelocuit care are un dormitor pentru două persoane și poate fi închiriată pe Airbnb, scrie BBC. „Dacă apare un urs polar,” spune Segreto, „nu ai putea fi într-un loc mai sigur. Intră și încuie ușa”.

Prețul este de aproximativ 1.145 de dolari pe noapte, echivalentul a peste 5.000 lei, mai scrie sursa citată.

Cabana este una dintre cele mai izolate locuri din lume care apar pe Airbnb: o căsuță verde, hexagonală, legată de țărm prin două frânghii puternice și un ancoraj, dar altfel plutind în golf, cu vedere spre Marea Groenlandei. În timp ce Airbnb a fost criticat pentru impactul asupra prețurilor locuințelor în orașe, platforma a permis antreprenorilor ca Segreto să creeze experiențe ultra-izolate pentru călătorii aventuroși.

Printre milioane de oferte, Airbnb include iurte nomade în Mongolia, pensiuni comunitare în Papua Noua Guinee, case în copaci pe Amazon și cabane în Munții Stâncoși canadieni, locuri unde e puțin probabil să întâlnești pe altcineva.

Și apoi este acest loc, Floating Glacier Hut: o cabană finlandeză, perfect izolată, cu tavan de sticlă pentru a observa stelele și aurorele boreale. Forma geometrică amintește de o capsulă de revenire a unei rachete, iar senzația de singurătate cosmică e prezentă aici, arată reportajul BBC.

Este o zonă de liniște, într-un loc îndepărtat unde poți avea călătorii sau vacanțe off-grid sau un retreat de detox digital, o evadare din zgomotul și stresul vieții moderne. 

Cabana oferă un pat dublu confortabil, mâncare, gustări și mască pentru ochi – nu sunt perdele la luminatorul de pe tavan, iar ziua se prelungește târziu în această perioadă a anului.

Fără telefon sau semnal Wi-Fi, poți avea la dispoziție doar un telefon satelit. Aici poți observa cum apa mării începe să înghețe pe măsură ce soarele apune în spatele munților. Seara târziu, când apar stelele, nori gri se destramă și devin torente de lumină reflectată în marea liniștită. Culoarea plutește ca un fum pe cer. Te poți întinde pe pat și privi luminile până în zorii dimineții.

De dimineață, cerul este senin și albastru pal, iar intrarea în fiord începe să înghețe. Cabana are toaletă, însă fără duș. Totuși poți face o baie rapidă în apa extrem de rece.

Poți beneficia de serviciile lui Nicco Segreto de ghid local care poate oferi o lecție scurtă de glaciologie, în timp ce te plimbi cu barca spre o peșteră glacială care este pe cealaltă parte a golfului care poate fi explorată. Pentru asta ai avea nevoie de o pereche de colțari. Segreto a descoperit peștera întâmplător acum 10 ani și, de atunci, a dus aproximativ 400 de oameni acolo ca ghid turistic.

„Am simțit fiori atunci când am descoperit-o”, a spus Segreto. „Nu o căutam. Este o bijuterie ascunsă pe care vreau să o vadă lumea”, a adăugat el.

După descoperirea peșterii, Nicco Segreto a înființat o mică companie de aventură pentru a crea locuri de muncă în comunitate și pentru a putea reveni.

Anul viitor va deschide Vision Lodge, un retreat de lux care va include peștera și alte activități locale într-o excursie de o săptămână. Din păcate, gheața se topește rapid: un bolovan aflat la jumătatea dealului era sub gheață acum doi ani.

În interior, peștera vastă are tavan de gheață și podea noroioasă, fără lumină naturală de la începutul Epocii Glaciare. Se aude un râu – peșterile glaciare sunt create de râuri care curg sub ghețari – și poți păși printre largile încăperi, aplecându-te pe alocuri. Apa se topește pe tine și poți privi cu uimire bulele de aer din gheața de milioane de ani, formate din zăpadă antică comprimată.

 În golf sunt balene, iar corbii colindă vârfurile munților. Natura Groenlandei impresionează prin grandoare și sălbăticie. Statul în cabana plutitoare și experieența trecerii timpului în peștera glaciară îți schimbă percepțiile, oferindu-ți „evadarea completă”.

Aici ai timp să reflectezi, să te liniștești și să iei o pauză de la tumultul vieții cotidiene.

