Live TV

News Alert Cinci răniți după ce un lift a căzut în gol la Ministerul Transporturilor. Surse: lucrări efectuate ieri chiar la ascensorul prăbușit

Data actualizării: Data publicării:
Bucharest,,Romania,-,January,2016:,The,Early,Modernist,Building,Housing
Palatul CFR, aflat vizavi de Gara de Nord din București, găzduiește atât Ministerul Transporturilor, cât și sediul central al mai multor companii de stat din domeniu, printre care și CFR Călători Foto: Shutterstock

Cabina unui lift în care se aflau șapte persoane s-a prăbușit joi în Palatul CFR din Capitală, unde este și sediul Ministerului Transporturilor. Cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, potrivit șefului DSU, Raed Arafat. Potrivit surselor Digi24, compania care se ocupă de mentenență ar fi efectuat miercuri lucrări la acest ascensor.

ACTUALIZARE 11:43: Compania care asigura mentenanța a anunțat că a decis oprirea tuturor lifturilor din clădire și a demarat o anchetă internă pentru a verifica ce s-a întâmplat exact. Firma a confirma că miercuri au fost efectuate lucări la liftul căzut, care au presupus schimbarea integrală a cablurilor.

ACTUALIZARE 11:37 Potrivit surselor Digi24, compania care se ocupa de mentenanța liftului a efectuat miercuri lucrări la acest ascensor și ar fi schimbat cabluri.

ACTUALIZARE 11:35 Potrivit celei mai recente informări transmise de ISU B-If, în lift au fost 7 persoane și nu este cunoscut nivelul de la care ascensorul a căzut în gol.

Dintre cele 7 victime (2 bărbați și 5 femei), 5 au necesitat îngrijiri medicale:

  • bărbat de 38 ani transportat la Spitalul Militar Central cu fractură membru drept inferior
  • ⁠femeie de 42 ani transportată la Spitalul Universitar cu fractură membru drept inferior
  • ⁠femeie de 46 ani transportata la Spitalul Militar Central cu dureri în zona membrului inferior stâng
  • ⁠femeie de 53 ani care prezintă dureri în zona membrelor inferioare
  • ⁠femeie de 33 ani care prezintă dureri în zona membrului inferior drept (zona gleznei)

ACTUALIZARE: 11:18 Raed Arafat a declarat, în direct la Digi24, ca în lift se aflau șapte persoane, doi bărbați și cinci femei. Cinci persoane au au avut nevoie de îngrijiri medicale și vor fi cel mai probabil toate duse la spital. Două dintre ele au suspiciuni de fracturi la picioare, dar nimeni nu are răni care să pună viața în pericol.

ACTUALIZARE 10:56: ISU anunță că trei persoane care vor fi transportate la spital pentru investigații suplimentare.

Știrea inițială.

„În urmă cu scurt timp am intervenit la Palatul CFR, bulevardul Dinicu Golescu, ca urmare a căderii cabinei unui lift.

În interior se aflau 6 persoane, care au fost scoase din lift. În acest moment i se acorda primul ajutor unei persoane cu dureri la nivelul gleznei.

Intervenim cu 2 echipaje SMURD si 2 autospeciale de stingere”, a anunțat ISU Bucuești-Ilfov.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
pavel orlov
1
Explicațiile unui jurat Eurovision din R. Moldova pentru votul acordat Alexandrei. Pavel...
Vladimir Putin walks at Beijing Capital Airport as he departs Beijing on May 20, 2026
2
Putin a anulat conferinţa de presă și a plecat din China. Ce l-a nemulțumit pe liderul de...
ilustrație drone război
3
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline...
Kelemen Hunor.
4
Kelemen Hunor, după negocierile eșuate de la Cotroceni: Cei care au dat jos Guvernul...
FETESTI - EXERCITIU DEMONSTRATIV - POLITIE AERIANA - PROCEDURI NATO - AERONAVE F-16 - 06 MAR 2024
5
Prima reacție a NATO după ce un avion F-16 românesc a doborât o dronă în spaţiul aerian...
A pornit filmarea și ce a făcut cu o maimuță a declanșat un scandal uriaș: "Niciodată în viața mea!"
Digi Sport
A pornit filmarea și ce a făcut cu o maimuță a declanșat un scandal uriaș: "Niciodată în viața mea!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Cursă Tarom
Radu Miruță respinge propunerea de buget prezentată de TAROM. Care spune că e problema și ce măsură a aprobat
autostrada soarelui
Șoferii ar putea plăti rovinieta diferit de la 1 iulie. Ce prevede un proiect al Ministerului Transporturilor
rar
Nereguli majore la Registrul Auto Român: licitații „feliate” și contracte împărțite pentru a ocoli legea achizițiilor
tren PESA foto facebook ARF PESA
Radu Miruță anunță o soluție temporară pentru ca cele 21 de trenuri blocate în Gara Obor să intre în circulație
austrada
„Furnicar pe Autostrada Moldovei A7”. Secretar de stat în MT: În fiecare zi se aştern peste 10.000 de tone de asfalt
Recomandările redacţiei
trump putin xi
„La fel, dar diferit”. Cum i-a primit Xi pe Trump și Putin la Beijing...
INSTANT_NAWROCKI_COTROCENI_DAN_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicuşor Dan, întâlnire la Cotroceni cu parlamentari din grupul Uniţi...
Steaguri Ucraina UE
Ajutorul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina nu vine gratuit...
umbrela in ploaie
Meteorologii anunță ploi în jumătate de țară. Care sunt județele...
Ultimele știri
Aglomerație pe Everest: un număr record de alpiniști au escaladat cel mai înalt vârf montan din lume, într-o singură zi
Copii bătuți și izolați în baie la o creșă din Cluj. Educatoarea a fost concediată, iar polițiștii au deschis o anchetă
Un bivol albinos cu coamă blondă, considerat „sosia” lui Donald Trump, vedetă în Bangladesh: animalul va fi sacrificat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii care primesc un semn puternic de la Univers pe 21 mai 2026. Începe sezonul Gemenilor și totul se...
Cancan
Ilona Stepan, membra a juriului din Moldova la Eurovision, a rupt tăcerea. De ce a primit România 3 puncte...
Fanatik.ro
Gheorghe Ștefan „Pinalty”, aproape de revenirea în SuperLiga! Clubul surpriză care l-a cooptat
editiadedimineata.ro
Cele mai importante imagini ale anului, la București. Expoziția World Press Photo 2026 s-a deschis în Piața...
Fanatik.ro
Neluțu Varga trebuie să plătească o avere pentru a-l da afară pe Daniel Pancu! Clauza din contractul...
Adevărul
Futurologul Ciprian Stănescu, despre „sfârșitul muncii”: Polarizarea nu va fi între cei cu job și cei fără...
Playtech
Mulți români pot rămâne fără acces la banii din cont dacă ignoră aceste detalii. Situațiile în care cardul...
Digi FM
Ce le cere Kim Kardashian „bunicilor bandiţi” care au jefuit-o la Paris. Gestul neașteptat după nouă ani de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Italianul care l-a băgat în spital pe Chivu: "În ghinionul său, a avut și noroc!"
Pro FM
Cher, la 80 de ani, într-o formă de invidiat. Ce spunea artista, care are un iubit cu 40 de ani mai tânăr...
Film Now
Geena Davis, mărturisiri despre începuturile carierei sale. Ce greșeli a făcut în filmul ei de debut: „Nu...
Adevarul
Drumurile care au rezistat aproape două milenii. Cum arată șoselele de piatră construite de romani în Dacia
Newsweek
Stagiu aferent grupelor de muncă e contributiv. Ce trebuie să facă pensionarii să ia bani în plus la pensie?
Digi FM
Trei rețete delicioase de socată, băutura naturală a verii. Cinci trucuri ca să-ți iasă perfect
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
4 lucruri pe care cardiologii spun să le faci după ora 17:00 ca să îți protejezi inima. Rutina de seară...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Jon Voight, devastat de planurile fiicei sale Angelina Jolie. Apropiați: „Se teme că nu se vor mai împăca...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...