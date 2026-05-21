Cabina unui lift în care se aflau șapte persoane s-a prăbușit joi în Palatul CFR din Capitală, unde este și sediul Ministerului Transporturilor. Cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, potrivit șefului DSU, Raed Arafat. Potrivit surselor Digi24, compania care se ocupă de mentenență ar fi efectuat miercuri lucrări la acest ascensor.

ACTUALIZARE 11:43: Compania care asigura mentenanța a anunțat că a decis oprirea tuturor lifturilor din clădire și a demarat o anchetă internă pentru a verifica ce s-a întâmplat exact. Firma a confirma că miercuri au fost efectuate lucări la liftul căzut, care au presupus schimbarea integrală a cablurilor.

ACTUALIZARE 11:37 Potrivit surselor Digi24, compania care se ocupa de mentenanța liftului a efectuat miercuri lucrări la acest ascensor și ar fi schimbat cabluri.

ACTUALIZARE 11:35 Potrivit celei mai recente informări transmise de ISU B-If, în lift au fost 7 persoane și nu este cunoscut nivelul de la care ascensorul a căzut în gol.

Dintre cele 7 victime (2 bărbați și 5 femei), 5 au necesitat îngrijiri medicale:

bărbat de 38 ani transportat la Spitalul Militar Central cu fractură membru drept inferior

⁠femeie de 42 ani transportată la Spitalul Universitar cu fractură membru drept inferior

⁠femeie de 46 ani transportata la Spitalul Militar Central cu dureri în zona membrului inferior stâng

⁠femeie de 53 ani care prezintă dureri în zona membrelor inferioare

⁠femeie de 33 ani care prezintă dureri în zona membrului inferior drept (zona gleznei)

ACTUALIZARE: 11:18 Raed Arafat a declarat, în direct la Digi24, ca în lift se aflau șapte persoane, doi bărbați și cinci femei. Cinci persoane au au avut nevoie de îngrijiri medicale și vor fi cel mai probabil toate duse la spital. Două dintre ele au suspiciuni de fracturi la picioare, dar nimeni nu are răni care să pună viața în pericol.

ACTUALIZARE 10:56: ISU anunță că trei persoane care vor fi transportate la spital pentru investigații suplimentare.

Știrea inițială.

„În urmă cu scurt timp am intervenit la Palatul CFR, bulevardul Dinicu Golescu, ca urmare a căderii cabinei unui lift.

În interior se aflau 6 persoane, care au fost scoase din lift. În acest moment i se acorda primul ajutor unei persoane cu dureri la nivelul gleznei.

Intervenim cu 2 echipaje SMURD si 2 autospeciale de stingere”, a anunțat ISU Bucuești-Ilfov.

