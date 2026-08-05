Live TV

Cadavru găsit îngropat în curtea casei unui bărbat dat dispărut de 5 luni. Ipoteza luată în calcul de polițiști

Data publicării:
ancheta politie, banda nu treceti_INQUAM_PHOTOS_George_Calin
Foto: InquamPhotos/George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Autorităţile judiciare fac cercetări pentru identificarea unei persoane al cărei cadavru a fost găsit în urmă cu două zile îngropat în gospodăria unui bărbat din comuna Vârfu Câmpului dispărut de aproape cinci luni, informează Poliţia Botoşani.

Potrivit sursei citate, bărbatul, în vârstă de 48 de ani, era căutat de poliţişti încă din data de 21 iunie, când familia lui a anunţat că nu au mai putut lua legătura cu el din luna aprilie, astfel că anchetatorii bănuiesc că acesta ar fi fost omorât şi îngropat în curtea locuinţei sale, scrie Agerpres.

"De la data sesizării dispariţiei au fost efectuate verificări pentru localizarea victimei, fără a fi identificată. În cadrul activităţilor specifice desfăşurate în cursul zilei de 3 august, în curtea locuinţei victimei a fost găsit îngropat, un cadavru. Urmează să se stabilească cu exactitate identitatea persoanei găsite, precum şi toate împrejurările care au condus la producerea evenimentului", au transmis reprezentanţii IPJ Botoşani.

În cauză a fost deschis dosar penal pentru omor, cercetările urmând să fie coordonate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ODAmaD00NDAmaGFzaD1mNjBmYmJlMmE1MGY5YTUwNTczMmVlZGIyNGMyNmI2Mg==.thumb
1
O țară NATO a introdus începând de azi serviciul militar obligatoriu de 11 luni
Talibani
2
Anchetă în Republica Moldova: nu se știe cine a invitat şi cine a acordat vize unei...
Nauru Flag
3
A treia cea mai mică țară din lume și-a schimbat numele după mai bine de jumătate de secol
sorin grindeanu si ilie bolojan
4
Răspunsul lui Ilie Bolojan pentru Sorin Grindeanu, după ce liderul PSD a cerut repornirea...
mii de migranți la granița dintre Ceuta, Spania, și Maroc
5
„Dacă nu plec, nimic nu mă va salva”: Cum se explică exodul migranților din Maroc, deși...
”Nu se suportă!”. Nu s-au mai văzut de 8 ani, dar vor da nas în nas la nunta lui Cristiano Ronaldo: ar putea exista o bătaie
Digi Sport
”Nu se suportă!”. Nu s-au mai văzut de 8 ani, dar vor da nas în nas la nunta lui Cristiano Ronaldo: ar putea exista o bătaie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Knife Attack Leaves Two American Tourists Injured Near Acropolis
O britanică a fost găsită moartă într-o valiză abandonată într-o clădire din Atena. Victima, identificată cu ajutorul Interpol
masina a politiei italiene pe care scrie carabinieri
O româncă de 35 de ani a fost ucisă în Italia. Cine este principalul suspect și ce spun prietenii victimei
criminal
Închisoare pe viață pentru autorul triplei crime din București, de acum doi ani. Decizia Curții de Apel este definitivă
Special battalion ‘Alcatraz’ of the 93rd Brigade: how ex-convicts train near Pokrovsk
Comandantul unei brigăzi a armatei ucrainene și mai mulți soldați au fost arestați într-un caz de dublă crimă. Anunțul lui Zelenski
Reform UK Cornwall Conference
Poliția britanică: Nu există dovezi că uciderea fostei deputate Ann Widdecombe a fost motivată politic. Un suspect este în arest
Recomandările redacţiei
INSTANT_LEGEA_SALARIZARII_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Dragoș Pîslaru acuză PSD că pune în pericol banii din PNRR pentru a...
oameni la fantana arteziana
Meteorologii anunță trei zile de caniculă cu temperaturi extreme...
GALATI - ILUSTRATIE - PORT LA DUNARE SI NAVIGATIE - 5 IUL 2023
Patru barje încărcate cu rocă vor fi scufundate astăzi în Dunăre...
femeie cu evantai
Cod portocaliu de caniculă în București și Ilfov, cu temperaturi de...
Ultimele știri
Comisia Europeană încearcă să găsească soluții pentru ca Ungaria și Slovacia să renunțe la petrolul rusesc
Dunărea a ajuns la un nou minim istoric. Apele Române, despre intervențiile la Cernavodă: „Este o cursă contra cronometru”
Poliţist obligat să poarte un dispozitiv de monitorizare. Este cercetat într-un dosar penal pentru hărţuire și abuz în serviciu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Nuntă de vis într-o vilă de 64 de milioane $. Cum a arătat „cea mai frumoasă fată din lume” în rochie de...
Cancan
Straniul caz al pacientului Cheloo de la Psihiatrie. De ce afecțiune suferă și cum a ajuns să arate acum
Fanatik.ro
Atenție, Universitatea Craiova! KuPS, mai periculoasă decât o arată cifrele Transfermarkt. Care sunt punctele...
editiadedimineata.ro
Parlamentul European a lansat un joc gratuit în care utilizatorii controlează o campanie de dezinformare
Fanatik.ro
Măsură halucinantă pregătită la FCSB. „Îi pun să filmeze și opresc eu antrenamentele prin telefon”. Exclusiv
Adevărul
Culisele planului eșuat al Israelului de a răsturna regimul iranian
Playtech
Cât te costă aerul condiționat al mașinii în timpul caniculei. Calcul pentru drumuri de 300, 500 și 1.000 km
Digi FM
Un fost pilot de Formula 1 face un apel emoționant către familia lui Michael Schumacher: "Indiferent de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO 500.000 €! Vlad Chiricheș a lăsat pe toată lumea ”mască”
Pro FM
Legenda muzicii, mărturisiri dureroase. Boala "dificilă, frustrantă și uneori înfricoșătoare" care a ținut-o...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sebastian Stan a devenit tată. Annabelle Wallis, iubita actorului originar din Constanța, a născut primul...
Adevarul
România, înaintea unor țări nordice în clasamentul global al relocării. Cum este descrisă și ce avantaje și...
Newsweek
Pensionar cu pensie de 6.500 de lei. Pe ce salariu a muncit pe vremea lui Ceaușescu? Câți ani a muncit?
Digi FM
Fiul mai puțin cunoscut al lui Jon Bon Jovi calcă pe urmele tatălui său, dar spune pas celebrității: „Îți...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Poate am dus obsesia pentru longevitate prea departe". Bryan Johnson, omul care dă milioane pentru a învinge...
Digi Animal World
Moment istoric surprins de o dronă. Prima naștere a unei balene cu cocoașă filmată din aer
Film Now
Christina Applegate a revenit acasă, după patru luni în spital. Primele informații despre actriță
UTV
Alina Pușcău a dezvăluit că se confruntă cu o boală gravă. „Am cinci tumori. Vă rog să vă rugați pentru mine”