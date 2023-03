Cadou special de 8 Martie. O femeie din Botoșani a născut un băiețel în ambulanță, în drum spre spital

Ziua de 8 martie 2023 va rămâne o zi specială pentru o mămică din Botoșani. Femeia a născut un băiețel perfect sănătos, chiar în ambulanța care o ducea la spital. În total, 8 copii s-au născut în Botoșani de Ziua Femeii: 4 fetițe și 4 băieți, scrie botosaninews.ro.

Femeia a fost preluată din Șendreni, comuna Frumușica. Când a ajuns echipajul de ambulanță la ea, pacienta avea deja contracții. Pe drum spre spital, micuțul nu a mai avut răbdare, așa că s-a născut direct pe patul din ambulanță. A avut 4.300 de grame și a fost declarat perfect sănătos.

"Am ajuns, contracții dese, pe timpul transportului s-a declanșat nașterea pe care am asistat-o cu succes. Copilul am înțeles că e sănătos, cu un Apgar de 9, mama sănătoasă. Am predat-o în condiții optime la maternitate pentru continuarea investigațiilor", a declarat asistentul medical Irinel Cobuz pentru sursa citată.

Pe băiețel și pe mama lui îi așteaptă acasă trei copii. De Ziua Femeii, în județul Botoșani, s-au născut în total 8 copii: 4 fetițe și 4 băieți.

Editor : Izabela Zaharia