Doi călători au fost uitați în microbuz chiar de șoferul care îi aducea la oraș. S-a întâmplat marți, la prânz, în municipiul Suceava. Cu gândul să își ia ceva de mâncare de la un chioșc din zonă, bărbatul a tras microbuzul pe dreapta, a coborât și a închis ușile. "Am bătut în geam să ne audă cineva, dar nimic!", le-a declarat unul dintre călători jurnaliștilor de la Monitorul de Suceava. După ce a urmărit întreaga scenă pe camerele video din microbuz, conducerea societății de transport public local a anunțat că șoferul va fi sancționat disciplinar cu micșorarea salariului și va rămâne și fără loc de muncă din luna martie, când contractul său de muncă urma să fie prelungit. Întâmplător sau nu, pe șoferul care și-a uitat călătorii în microbuz îl cheamă... Dorel.

Incidentul a avut loc marți, în jurul prânzului, în stația Orizont din municipiul Suceava. Microbuzul de pe linia 22 aducea călătorii din Burdujeni Sat, un cartier mărginaș al orașului.

Cu gândul să își ia ceva de mâncare, șoferul a tras mașina pe dreapta, a coborât și a mers până la un chioșc din zonă. A uitat, însă, că în microbuz erau și călători, cărora ar fi trebuit să le deschidă ușa.

"Ne-a lăsat aproximativ 10 minute în autobuz. Am ajuns în stație la 15:33 și la 15:42 a revenit și a deschis ușile. Nu am pățit așa ceva niciodată... Am bătut în geam, să ne audă cineva, să îl anunțe că suntem acolo, dar nimic. Am sunat pe numerele de telefon de la TPL (n.r. societatea de transport public local), nu a răspuns nimeni. Mai era o femeie care se grăbea să ia copilul de la grădiniță... Asta e bătaie de joc! Așa cum bătaie de joc este și cum au schimbat traseele microbuzelor, de ajung doar până la Orizont", a declarat Andrei pentru Monitorul de Suceava.

Potrivit presei locale, de la 1 ianuarie 2023 au apărut o serie de modificări la traseele și orarele liniilor secundare de transport public din Suceava.

Sesizată despre incident, conducerea societății de Transport Public Local Suceava a verificat reclamația pe camerele video din microbuz. Când a văzut că se confirmă, directorul Gabriel Petruc a anunțat că șoferul Dorel C. va fi sancționat cu micșorarea salariului. În plus, din luna martie, contractul său de muncă ce urmează să expire nu va mai fi prelungit.

