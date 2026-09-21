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Breaking News Călin Georgescu, ridicat din trafic de DIICOT. Procurorii efectuează percheziții la domiciliul său din Mogoșoaia: ce acuzații i se aduc

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Călin Georgescu.
Călin Georgescu. Foto: Profimedia Images
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Comunicatul DIICOT

Procurorii DIICOT efectuează luni dimineață percheziții la locuința lui Călin Georgescu din Mogoșoaia, județul Ilfov. Surse judiciare spun ca a fost ridicat din trafic și dus acasă pentru a fi efectuate perchezițiile în prezența sa. Este vorba despre un dosar în care este anchetată o înșelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro. Conform procurorilor DIICOT, se fac cercetări pentru infracțiunile de constituire a unui grup infracțional și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și sunt percheziții la cinci adrese din Mogoșoaia , Ciolpani, Buftea și București.

ACTUALIZARE 8:14 Digi24.ro a relatat încă din anii 2024 și 2025 despre plângerea care a dus la perchezițiile DIICOT de astăzi.

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ACTUALIZARE 08:00 Călin Georgescu a fost ridicat din Otopeni, în timp ce se ducea spre o sala de sport. Plângerea din dosarul în care procurorii fac acum cercetări a fost depusă în 2024 de Răzvan Leu, un om de afaceri din județul Buzău.

Potrivit procurorilor DIICOT,  în septembrie 2021, doi cetățeni români, printre care și Călin Georgescu, și un cetățean italian, ar fi făcut acest grup infracțional organizat, care ar fi acționat coordonat sub autoritatea lui Călin Georgescu, pe teritoriul României, dar și al Marii Britanii, în scopul obținerii de foloase patrimoniale. Georgescu ar fi atribui celorlalți doi membri roluri clare în cadrul mecanismului infracțional pus la cale, prezentându-i drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăți străine, care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate ce intenționau să își dezvolte afacerile din România sub condiția depunerii unor garanții bănești. Astfel, potrivit rolurilor asumate, aceștia ar fi acționat prin inducerea și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate.

Membrii grupării de criminalitate organizată ar fi avut ca obiectiv să obțină garanții bănești depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective. De asemenea, din probele pe care le-au strâns procurorii, începând cu luna septembrie 2021, spun ei, în cadrul unor întâlniri organizate în București și în județul Argeș, ulterior, inclusiv pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului organizat ar fi indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obține o finanțare de 6 milioane de euro prin încheierea unui contract de creditare cu instituție bancară sub condiția depunerii unor garanții.

Plângerea la DIICOT datează din 2024.

După perchezițiile la domiciliul din Mogoșoaia, Călin Georgescu va fi dus direct la audieri la sediul central DIICOT.

Comunicatul DIICOT

„Astăzi, 21 septembrie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române, au pus în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară, pe raza municipiului București și a localităților Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată”, spun procurorii.

„Din actele de urmărire penală a reieșit faptul că, în cursul lunii septembrie 2021, 3 făptuitori, doi cetățeni români (cu vârstele de 64 și 47 de ani) și un cetățean italian (în vârstă de 56 de ani) au constituit un grup infracțional organizat care a acționat în mod coordonat sub autoritatea liderului (cetățean român, în vârstă de 64 de ani), în special pe teritoriul României, dar și al Marii Britanii, în scopul obținerii de foloase patrimoniale injuste.

Liderul le-a atribuit celorlalți doi membri rolurile clare în cadrul mecanismului infracţional pus la cale, prezentându-i drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăți străine care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate ce intenționau să își dezvolte afacerile din România, sub condiția depunerii unor garanții bănești.

Astfel, potrivit rolurilor asumate, făptuitorii au acționat prin inducerea și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate, membrii grupării de criminalitate organizată având ca obiectiv obținerea garanțiilor bănești depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective.

Probatoriul administrat până la acest moment a arătat că, începând cu luna septembrie 2021, în cadrul unor întâlniri organizate pe raza municipiului București și județului Argeș, iar ulterior pe teritoriul Marii Britanii, membrii grupului infracțional organizat au indus în eroare o persoană vătămată că ar putea obține o finanțare de 6.000.000 euro prin încheierea unui contract de creditare cu o instituție bancară, sub condiția depunerii unei garanții. În aceste condiții, făptuitorii au determinat victima să transfere peste 1.000.000 euro.

Ulterior, sub pretextul că se poate majora creditarea la suma de 15.000.000 euro, cu condiția depunerii unei garanții suplimentare, aceștia au determinat victima să transfere o nouă sumă, de 100.000 euro.

Persoana vătămată a înregistrat un prejudiciu total de peste 1,1 milioane euro”, spun procurorii.

Călin Georgescu este deja trimis în judecată în două dosare penale. Cel mai cunoscut dintre ele, cel al tentativei de lovitură de stat, este judecat deja pe fond,  iar Georgescu este inculpat alături de șeful mercenarilor, Horațiu Potra, pentru că ar fi încercat să transforme protestele din Capitală de după anularea alegerilor din 2024 în unele violente. Celălalt dosar în care este inculapt Georgescu este unul de propagandă legionară.

Editor : B.E.

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