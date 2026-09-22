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Călin Georgescu și filiera italiană: Azil politic, mesaje de susținere de la Salvini și căutarea unei vile în Toscana

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Călin Georgescu.
Călin Georgescu. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
„Am vorbit cu Matteo. N-o să iasă cu mesaj să te susțină” Legătura italiană. Georgescu voia azil politic în Italia Georgescu voia o vilă de un milion de euro în Toscana

Din dosarul în care Călin Georgescu și Ionel Rusen sunt acuzați că au înșelat un afacerist din Buzău cu peste un milion de euro reiese că cei doi aveau o relație apropiată, iar fostul candidat la prezidențiale și afaceristul discutau despre dosarele care îi vizau, dar și despre planurile de viitor, anume cumpărarea unei vile în regiunea Toscana cu ajutor financiar de la ”niște străini”. Dintr-o interceptare obținută de Digi24.ro mai reiese că Rusen i-a cerut vicepremierului italian Matteo Salvini, lider al unui partid de extremă dreapta, să iasă cu un mesaj pentru Călin Georgescu imediat după alegerile prezidențiale din România, câștigate de Nicușor Dan.

Potrivit unor surse judiciare, discuțiile dintre Călin Georgescu și Ionel Rusen, purtate în mașinile celor doi pe parcursul anului 2025, au fost interceptate de procurori.

Temele de discuție diferă, de la detalii despre dosarele în care sunt implicați Călin Georgescu și Ionel Rusen, la planurile de viitor, ajungând și la discuții cu tentă politică.

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Pe 22 mai 2025, la câteva zile după ce alegerile prezidențiale din România au ajuns la final, Călin Georgescu și Ionel Rusen s-au întâlnit în mașina afaceristului.

  • Pentru context, e important de menționat că în perioada 2024-2025, de pe profilul lui Rusen de pe rețelele sociale reieșea că este stabilit în Italia la acel moment.

„Am vorbit cu Matteo. N-o să iasă cu mesaj să te susțină”

Din interceptările obținute de Digi24.ro reiese că Ionel Rusen și Călin Georgescu au vorbit despre un posibil ajutor din partea vicepremierului italian și liderul unui partid de extremă dreapta, Matteo Salvini.

Ionel Rusen, către Călin Georgescu: „ Am vorbit cu Matteo (n.r. Matteo Salvini). N-o să iasă cu mesaj să te susțină. A zis că nu poate să facă lucrul ăsta. Ceea ce poate să facă, o să iasă să zică că democrația în România s-a dus, s-a... făcut..”

Rusen continuă: „Nu poate să nominalizeze numele tău. N-am vrut nici să îl întreb de ce, cum și în ce fel”.

Călin Georgescu îl întreabă pe Rusen „când îl face” și îi mai transmite acestuia că „nu tre să știe nimeni”.

  • E important de menționat că nu a fost găsit un mesaj transmis de Matteo Salvini în luna mai, imediat după alegerile prezidențiale din România, ci doar un mesaj transmis de Giorgia Meloni prin care l-a felicitat pe Nicușor Dan. Matteo Salvini, în timpul alegerilor, l-a susținut public pe George Simion.

Matteo Salvini a avut un mesaj care corespunde descrierii lui Rusen, care însă a fost dat în luna martie 2025, când lui Călin Georgescu i-a fost respinsă a doua încercare de a candida la alegerile prezidențiale.

„Mai întâi anulează - cu urnele deschise - alegerile pe care le câştiga, apoi îl arestează, apoi chiar îl exclud din alegeri de teamă că va câştiga”, a scris Salvini, pe X.

  • Vicepremierul Matteo Salvini, un lider extremist controversat, care a avut poziţii proruse, este mai la dreapta eşichierului politic decât şefa sa, premierul Giorgia Meloni. În trecut, când ocupa funcția de ministru al Internelor, acesta a acuzat România că face „import de sclavi” în Vestul Europei.

Legătura italiană. Georgescu voia azil politic în Italia

Legăturile dintre Călin Georgescu și Ionel Rusen cu Italia reies și din alte interceptări obținute de Digi24.ro.

Din datele obținute, reiese că Georgescu și-ar fi dorit să se stabilească în Italia în momentul în care urma să scape de interdicțiile aplicate de procurori în dosarele penale pe care le avea pe rol la acel moment.

Într-o discuție cu Ionel Rusen, Georgescu i-a transmis:

„Și a doua chestiune, vreau să te interesezi cum fac pentru... în caz de ceva... cu azil politic”

Rusen i-a promis că o să se întâlnească cu „fostul șef (...) procuror pe Italia” care „e un prieten foarte bun”.

„Călin Georgescu: Ne ajută el…Ia fii atent!
Ionel Rusen: Eu o să îl chem acolo, direct (...)
Călin Georgescu: (...) Și pentru băieții ăștia ai mei.
Ionel Rusen: Da. Pentru toată echipa”

Georgescu voia o vilă de un milion de euro în Toscana

Tot la capitolul planuri de viitor, procurorii l-au interceptat pe Călin Georgescu în timp ce îi dădea indicații precise lui Ionel Rusen despre o vilă pe care să o achiziționeze în regiunea Toscana, în așa fel încât fostul candidat să se stabilească acolo în momentul în care urma să scape de controlul judiciar din România.

„Călin Georgescu: Deci mie îmi trebuie o locație, să le văd, pe care să le cumpăr sau să le închiriez. Deci avem... Noi avem tot ce trebuie. Noi nu avem nevoie de bani. Mă interesează doar să fie la un preț... care ei să aranjeze, adică fie un preț pentru mine”

(...)

„Călin Georgescu: Și după ce mai vorbim o dată, după aceea îi dai drumul. Eu am trei zone în Toscana. Una aproape de mare sau lângă mare și una... două în zonă de-asta de dealuri, colinare”

În același timp, una dintre cerințe era să existe în curte „o casă mică, sau lângă, sau ceva de dependință”, în așa fel încât să se mute și o persoană de încredere, „Marian”, cu el. 

„Că așa erau făcute pentru... pentru servitori”, a punctat Călin Georgescu în discuția cu Ionel Rusen.

Redăm alte discuții dintre Călin Georgescu și Ionel Rusen pe tema vilei din Toscana:

„Călin Georgescu: În sfârșit,... Îți faci planul cum vrei, dar asta este tema. Adică rugămintea mea este ca băiatul ăsta să plece (n.n. neinteligibil) să plece în Franța, iar miercuri, joi, trebuie să fie în Italia.

(...)

Călin Georgescu: Unde se duce cu un om sau cine e pe acolo, prin zonă. Îi dau ei... așa... Vede câteva locații, mai multe. Repet! Încă o dată! Dacă și e o altă zonă, dar tot în Toscana, cu ți-am... te-am rugat. O casă cu încă una lângă sau ceva în curtea aia, sau în spatele curții, sau cum sunt ele făcute.

(....)

Călin Georgescu: Oricum, o să mai circuli și tu acolo și... Dar important e să nu detecteze nimeni nimic. Asta mă interesează cel mai mult. Să nu care cumva să se afle, să nu care cumva să existe vreun miros de orice gen”

După această discuție, la câteva zile distanță, Ionel Rusen i-a transmis lui Călin Georgescu că a identificat o proprietate, însă ar fi „un pic cam scump, în jurul la un milion două sute”.

„Călin Georgescu: Păi, nu, că o să mă ajute niște străini.

(...)

Ionel Rusen: Deci mi-a dat, este exact așa. Și aici ai tot... Plus că e securitate foarte mare. Ești exact în zona în care mi-ai dat tu acolo. Ai dependențe, ai tot ce trebuie. Î... Aicea... Astea sunt detaliile de acolo de la astea. În jurul la un milion două sute”

În acest context, potrivit surselor judiciare citate de Digi24.ro, Călin Georgescu și-ar fi procurat documente de călătorie care ar fi false, cum sunt cele găsite de DIICOT în timpul perchezițiilor de luni, 21 septembrie.

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Editor : M.G.

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