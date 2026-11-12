DIICOT a anunțat că i-a trimis în judecată pe Călin Georgescu și Ionel Rusen în dosarul în care sunt acuzați că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste un milion de euro. Dosarul va fi judecat la Tribunalul Ilfov.

Cei doi, Călin Georgescu și Ionel Rusen, sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Potrivit procurorilor, Călin Georgescu are calitatea de lider al grupului infracțional.

Pentru a înțelege acuzațiile aduse de DIICOT în acest dosar, reluăm următoarele articole scrise de Digi24.ro pe această temă, începând cu cel care a arătat, în exclusivitate, existența plângerii penale care a dus la arestarea preventivă a lui Călin Georgescu:

Acuzațiile oficiale formulate de DIICOT

Comunicatul oficial al DIICOT arată că Ionel Rusen, Călin Georgescu, dar și Massimiliano Arena „au constituit un grup infracțional organizat, care a acționat în mod coordonat, până în luna octombrie 2023, în special pe teritoriul României, dar și al Regatului Unit al Marii Britanii, în vederea comiterii unor infracțiuni de înșelăciune prin inducerea și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate”.

„Scopul membrilor grupului infracţional organizat a fost obținerea unor foloase patrimoniale injuste, constând în garanțiile bănești depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective”, potrivit comunicatului oficial DIICOT.

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Editor : M.G.