Live TV

News Alert Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost trimiși în judecată de DIICOT în dosarul care sunt acuzați că ar fi înșelat un om de afaceri

Data actualizării: Data publicării:
calin georgescu profimedia
Călin Georgescu. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Acuzațiile oficiale formulate de DIICOT

DIICOT a anunțat că i-a trimis în judecată pe Călin Georgescu și Ionel Rusen în dosarul în care sunt acuzați că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste un milion de euro. Dosarul va fi judecat la Tribunalul Ilfov.

Cei doi, Călin Georgescu și Ionel Rusen, sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Potrivit procurorilor, Călin Georgescu are calitatea de lider al grupului infracțional. 

Pentru a înțelege acuzațiile aduse de DIICOT în acest dosar, reluăm următoarele articole scrise de Digi24.ro pe această temă, începând cu cel care a arătat, în exclusivitate, existența plângerii penale care a dus la arestarea preventivă a lui Călin Georgescu:

Acuzațiile oficiale formulate de DIICOT

Comunicatul oficial al DIICOT arată că Ionel Rusen, Călin Georgescu, dar și Massimiliano Arena „au constituit un grup infracțional organizat, care a acționat în mod coordonat, până în luna octombrie 2023, în special pe teritoriul României, dar și al Regatului Unit al Marii Britanii, în vederea comiterii unor infracțiuni de înșelăciune prin inducerea și menținerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanțări de la instituții financiare bancare din străinătate”. 

„Scopul membrilor grupului infracţional organizat a fost obținerea unor foloase patrimoniale injuste, constând în garanțiile bănești depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective”, potrivit comunicatului oficial DIICOT. 

Știre în curs de actualizare

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Remus Ștefureac, director INSCOP, la In Fața ta FOTO Captură video
1
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe...
nicusor dan si maia sandu isi strang mainile
2
Prima reacție a UE la planul de unire dintre România și Republica Moldova. Marta Kos...
ovidiu vanghele
3
Nicușor Dan i-a interzis jurnalistului Ovidiu Vanghele să mai participe în viitor la...
harta romaniei pe judete si regiuni
4
De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile...
Price of Water Set To Rise
5
Orașele cu cea mai scumpă apă din România. Unde plătesc oamenii cele mai mari tarife și...
Breaking News la FCSB: MM Stoica a plecat definiv de la echipă!
Digi Sport
Breaking News la FCSB: MM Stoica a plecat definiv de la echipă!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Călin Georgescu este escortat de către polițiști în afara sediului DIICOT după ce a fost reținut pentru 24 de ore, în București, 21 septembrie 2026.
Călin Georgescu și dezbaterea juridică dintre magistrați: De ce l-a plasat Tribunalul București în arest la domiciliu (Motivare)
george simion nicusor dan consultari cotroceni
Replica AUR pentru Nicușor Dan. Ce spune partidul despre protest și Călin Georgescu. „Ce respect pentru justiţie demonstrează?”
calin georgescu profimedia
Nicuşor Dan: Există mai multe informaţii interesante despre parcursul lui Călin Georgescu şi care nu sunt în spaţiul public
simion georgescu inquam octav ganea
Un parlamentar ar vrea să îi propună lui Călin Georgescu să preia conducerea AUR. Peiu: Până în 2030, postul e ocupat de George Simion
Calin Georgescu, insotit de ofiteri de politie la sediul DIICOT pentru audiere, in Bucuresti.
Călin Georgescu a fost plasat în arest la domiciliu de Tribunalul București. Decizia nu este definitivă
Recomandările redacţiei
Russia Security Pact
Cine va reprezenta UE în negocierile Ucraina-Rusia. Două nume se află...
george simion consultari cotroceni 2
George Simion a rămas cu datorii de milioane de lei, pe persoană...
BUCURESTI - CONFERINTA - FUZIUNE - PNL - FD - 11 NOI 2026
Ludovic Orban, despre fuziunea Forța Dreptei cu PNL și contestatarii...
primarie rude
Primăria din România în care angajații sunt rude cu primarul: „Suntem...
Ultimele știri
Verdict final în dosarul RCS & RDS (DIGI România): Ioan Bendei, Serghei Bulgac, Mihai Dinei, Alexandru Oprea, achitați definitiv
Franța anunță când va aproba UE un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei
Amantă, spionaj și scandal: unde se află femeia care a furat date despre Nvidia, de la Jensen Huang, pentru China
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Le-a păsat doar să-i numere banii. Oameni plini de ură, falși și necinstiți". Mihaela Rădulescu, tranșantă...
Cancan
S-a aflat cauza morții femeii din Galați, care a decedat la doar 10 minute după ce a ajuns acasă. Așteptase 6...
Fanatik.ro
Șoc! Meme Stoica pleacă de la FCSB după 16 ani! Exclusiv
editiadedimineata.ro
SRI anunță că a oprit un atac cibernetic din Rusia asupra unei instituții guvernamentale
Fanatik.ro
Cum a fugit Nadia Comăneci din România lui Ceaușescu! Drumul periculos spre libertate, cu doar câteva...
Adevărul
Titi Aur: „Șoferii de camion din România distrug cel mai mult în Europa”. Cum funcționează efectul de turmă...
Digieconomic
Cum poți primi indemnizația pentru creșterea copilului chiar dacă nu ai avut contract de muncă în ultimul an
Digi FM
Vineri, 13, superstiții, legende și un nume special pentru frica de această zi. Cum a ajuns să fie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Ca niște șerpi": frații Nurmagomedov s-au dus peste un fost campion UFC și l-au umplut de sânge!
Pro FM
"M-a sărutat pasional, mi-au căzut foile din mână. Nu știam cine era". Un actor de top, surprins de Madonna...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Cum trăiește Tommy Lee Jones la 80 de ani. S-a retras pe o proprietate uriașă, are o casă veche de 170 de ani...
Adevarul
Ucraina pregătește noua armă care ar putea lăsa Rusia „fără dinți”
Newsweek
Pensiile au intrat deja pe cardurile pensionarilor care au cont la CEC Bank. La ce oră iau banii ceilalți?
Digi FM
India va construi unul dintre „cele mai mari” muzee din lume. La cât este estimat costul
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum trebuie să gătești broccoli ca să nu-i pierzi beneficiile. Trucul simplu pe care puțini îl cunosc
Digi Animal World
Și-au lăsat câinii la un hotel în ziua nunții, dar când s-au întors acasă au avut parte de o surpriză. Ce...
Film Now
Parcă a întinerit! Soția lui Pierce Brosnan, elegantă la 63 de ani, într-o rochie subțire de satin: "007 ar...
UTV
Andreea Marin a dezvăluit cum se descurcă Violeta departe de casă. „Bârfim, ca între fete. Avem câte o șuetă...