Live TV

Video „Cam complicat, pot spune”. Intersecția de pe cel mai nou drum național din România, care mai mult îi încurcă pe șoferi

Data publicării:
nod rutier
În doar 10 minute, zeci de șoferi s-au împotmolit în multitudinea de benzi. Sursa foto: DRDP Timișoara

Nici bine nu s-a deschis traficul pe cel mai nou drum național din România, că deja apar controverse. Este vorba despre noua șosea de legătură între Autostrada A1 și Timișoara. În primele ore după inaugurare, le-a dat mari bătăi de cap șoferilor. Ei spun că intersecția este prea complicată și că mulți șoferi vor fi dezorientați. De cealaltă parte, reprezentanții DRDP Timișoara transmit că, odată cu amenajarea nodului rutier, riscul de accidente în zonă a fost eliminat. 

Șoferii au fost bulversați când au condus pe cel mai nou drum național din România. În doar 10 minute, zeci de șoferi s-au împotmolit în multitudinea de benzi și fie au întors mașinile pe linia continuă, fie au dat cu spatele ca să iasă din intersecție.

„Din ce am văzut, aplicațiile de maps te ocolește, te bagă pe sate, încă nu recunoaște drumul îl arată că e închis. Am văzut că unii s-au mai încurcat, s-au pus pe avarii, s-au întors, dar e ok, acum merge”, spune un șofer.

„Așa a fost proiectul ce putem face? Am mers ieri un pic, am ocolit... Cam complicat, pot spune”, recunoaște alt șofer.

„Da, e adevărat, este destul de greu”, admite și altcineva.

„Haideți să avem o privire de ansamblu. De sus, lucrurile par mai simple: intersecția oferă benzi de preselectare pentru fiecare direcție de deplasare, spre autostradă, spre Arad sau spre comuna Sânandrei, ca să nu se creeze ambuteiaje într-un simplu sens giratoriu”, transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

„A fi atenți, puțin mai atenți decât în mod obișnuit și a urmări marcajele rutiere, indicatoarele”, le recomandă șoferilor pilotul profesionist, Darius Stepan.

Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri spun că intersecția a fost gândită așa pentru a crește siguranța din trafic.

„Șoferii trebuiau să vireze la stânga de pe un drum cu două benzi pe sens, motiv pentru care s-au întâmplat foarte multe accidente în acea zonă, unele chiar mortale. Acest risc s-a eliminat odată cu amenajarea nodului rutier”, transmite Alina Sabou, purtător de cuvânt DRDP Timișoara.

Șoseaua de 10 kilometri a costat aproape un sfert de miliard de lei, bani europeni.

reporter: Mihai Vălușescu
operator: Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
1
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații...
vreme, ploaie, toamna, umbrela
2
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Prognoza ANM până pe 26 octombrie, pentru...
ore de lucru, zi de munca, working hours
3
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui...
Screenshot 2025-10-13 232543
4
Accident în București: O femeie și copilul ei, loviți de mașină pe trecerea de pietoni...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
5
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care...
S-a terminat: divorțul anului în România! E hotărâtă și nu mai dă înapoi
Digi Sport
S-a terminat: divorțul anului în România! E hotărâtă și nu mai dă înapoi
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
racheta Tomahawk lansata de pe nava
„Sărutul morții” pentru rafinăriile rusești. Strategia lui Trump...
sigla sri de la intrarea in institutie
Reacții din Coaliție la intenția președintelui de a implica SRI în...
Căldură pe timpul zilei în București. Foto Getty Images
Când se va da drumul la căldură pe timpul zilei în Capitală...
Convoy transporting the bodies of deceased hostages, kidnapped during the deadly October 7, 2023 attack by Hamas, arrives at Abu Kabir forensic centre
Israelul anunţă că a primit rămăşiţele pământești a încă patru dintre...
Ultimele știri
Viața de bloc, cu sobe pe lemne. Orașul din România în care autoritățile îi „încălzesc” pe oameni doar cu promisiuni
„Slang-ul englezesc”, noua formă de comunicare printre tinerii de astăzi. Ce înseamnă „lowkey", „slay", „ghost" sau „NPC”
Cuplul care conduce opoziția din Belarus a dezvăluit cum putea fi evitat războiul din Ucraina: „Acum se vede unde au dus acele greșeli”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
DN69A
Un nou drum național se deschide astăzi pentru circulație. DN69A face legătura între DN69 şi Autostrada A1
aglomeratie trafic
Încă un oraș din România introduce benzi speciale, doar pentru autobuze. Măsura, contestată de unii șoferi: „O idee foarte proastă”
profimedia-1029625023
„Șoferi la război.” Noua metodă a lui Putin prin care îi păcălește pe ruși să lupte pe front
Tipuri de anvelope permise pe timp de iarnă. Foto Getty Images
Ce anvelope de iarnă sunt permise legal în România. Sancțiuni pentru șoferii care circulă cu pneuri neconforme
medicamente pe o masa
Medicamentele care pot lăsa șoferii fără permis. Ministerul Sănătății a actualizat lista pastilelor care conțin substanțe stupefiante
Partenerii noștri
Pe Roz
John Travolta, emoție pură în ziua în care regretata lui soție ar fi împlinit 62 de ani: "Am înregistrat asta...
Cancan
Fiul femeii care a murit pe trecerea de pietoni din Berceni parcă a prevestit tragedia. Ce a făcut în acele...
Fanatik.ro
Topul companiilor de stat cu cele mai mari salarii pentru șefii numiți politic. Care e ministerul cu cele mai...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Cel mai nou cuplu din lumea tenisului. Jucătorul a confirmat relația cu o dansatoare cunoscută
Adevărul
Fabricile chineze, în spatele exploziei dronelor rusești pe câmpul de luptă din Ucraina
Playtech
Când se bagă muşcatele în casă. Pregătirea lor pentru iarnă, udarea se răreşte
Digi FM
Adela Popescu, "scrisoare" de dragoste și apreciere pentru mama ei: "Nu mai știu pe nimeni ca ea. Nu m-a...
Digi Sport
Selecționerul n-a mai rezistat și i-a spus în față, la pauză: ”E ultimul tău meci la echipa națională”...
Pro FM
Paris Jackson, sinceră despre procesul prin care a scăpat de dependența de alcool și heroină: "A fost ca un...
Film Now
Marele regret al lui Al Pacino, dezvăluit după moartea lui Diane Keaton. „Ea a fost dragostea vieții lui”
Adevarul
Prima țară din UE care introduce ziua de lucru de 13 ore: muncitorii din fabrici, magazine și hoteluri vor...
Newsweek
Dubla măsură: 1.000.000 salarii cresc cu 300 lei. 4.700.000 pensii „înghețate” un an. Care e motivul
Digi FM
Noi indicii despre starea lui Michael Schumacher. Un jurnalist face dezvăluiri la aproape 12 ani de la...
Digi World
Planeta Y? Astronomii au găsit noi indicii despre o lume ascunsă în sistemul nostru solar
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Reacția lui Jennifer Lopez când un fan a îngenuncheat în fața ei. Actrița pășea pe covorul roșu la premiera...
UTV
D’Angelo, legenda muzicii neo-soul, a murit la 51 de ani. „Lăsați lumea să-i celebreze darul muzicii"