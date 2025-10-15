Nici bine nu s-a deschis traficul pe cel mai nou drum național din România, că deja apar controverse. Este vorba despre noua șosea de legătură între Autostrada A1 și Timișoara. În primele ore după inaugurare, le-a dat mari bătăi de cap șoferilor. Ei spun că intersecția este prea complicată și că mulți șoferi vor fi dezorientați. De cealaltă parte, reprezentanții DRDP Timișoara transmit că, odată cu amenajarea nodului rutier, riscul de accidente în zonă a fost eliminat.

Șoferii au fost bulversați când au condus pe cel mai nou drum național din România. În doar 10 minute, zeci de șoferi s-au împotmolit în multitudinea de benzi și fie au întors mașinile pe linia continuă, fie au dat cu spatele ca să iasă din intersecție.

„Din ce am văzut, aplicațiile de maps te ocolește, te bagă pe sate, încă nu recunoaște drumul îl arată că e închis. Am văzut că unii s-au mai încurcat, s-au pus pe avarii, s-au întors, dar e ok, acum merge”, spune un șofer.

„Așa a fost proiectul ce putem face? Am mers ieri un pic, am ocolit... Cam complicat, pot spune”, recunoaște alt șofer.

„Da, e adevărat, este destul de greu”, admite și altcineva.

„Haideți să avem o privire de ansamblu. De sus, lucrurile par mai simple: intersecția oferă benzi de preselectare pentru fiecare direcție de deplasare, spre autostradă, spre Arad sau spre comuna Sânandrei, ca să nu se creeze ambuteiaje într-un simplu sens giratoriu”, transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

„A fi atenți, puțin mai atenți decât în mod obișnuit și a urmări marcajele rutiere, indicatoarele”, le recomandă șoferilor pilotul profesionist, Darius Stepan.

Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri spun că intersecția a fost gândită așa pentru a crește siguranța din trafic.

„Șoferii trebuiau să vireze la stânga de pe un drum cu două benzi pe sens, motiv pentru care s-au întâmplat foarte multe accidente în acea zonă, unele chiar mortale. Acest risc s-a eliminat odată cu amenajarea nodului rutier”, transmite Alina Sabou, purtător de cuvânt DRDP Timișoara.

Șoseaua de 10 kilometri a costat aproape un sfert de miliard de lei, bani europeni.

