Camera Deputaților a adoptat legea care obligă furnizorii de servicii sociale să adapteze comunicarea pentru persoanele cu dizabilități

Sursa foto: AndreyPopov, Panther Media Global / Alamy / Profimedia
Ce obligații vor avea furnizorii de servicii sociale

Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, un proiect de lege care obligă furnizorii de servicii sociale destinate persoanelor cu dizabilități să adapteze informațiile, comunicarea și procedurile interne în funcție de nevoile beneficiarilor. Actul normativ prevede măsuri de accesibilizare pentru persoanele cu dizabilități senzoriale, intelectuale, psihice sau de comunicare.

Potrivit proiectului, furnizorii de servicii sociale acreditați, publici sau privați, vor trebui să asigure accesul beneficiarilor la informații și servicii într-o formă adaptată tipului de dizabilitate.

„Furnizorii de servicii sociale acreditați, publici sau privați, destinați persoanelor cu handicap, au obligația să asigure accesibilizarea informațiilor, comunicării, procedurilor interne și mediului informațional în funcție de tipul de dizabilitate al beneficiarilor direcți, incluzând dizabilități senzoriale, intelectuale, psihice sau de comunicare”, se arată în proiectul adoptat de deputați.

Conform noilor prevederi, instituțiile și organizațiile care oferă servicii persoanelor cu dizabilități vor trebui să pună la dispoziție, după caz, materiale și mijloace de comunicare adaptate.

Printre acestea se numără documente și informații în format Braille, materiale audio, materiale video subtitrate, interpretare în limbaj mimico-gestual sau în limba semnelor române, precum și soluții de comunicare augmentativă și alternativă.

De asemenea, furnizorii vor trebui să asigure acces la specialiști în comunicare adaptată, inclusiv interpreți în limbaj mimico-gestual, interpreți în limba semnelor române și specialiști în comunicare alternativă și augmentativă.

Legea prevede și introducerea unor forme de semnalizare adaptată, precum pictograme, semnale tactile, sonore sau prin vibrații, dar și proceduri și ghiduri simplificate, însoțite de suport vizual.

Totodată, furnizorii vor avea obligația să utilizeze tehnologii asistive relevante pentru nevoile beneficiarilor.

Proiectul stabilește că noile obligații vor deveni aplicabile la un an de la publicarea legii în Monitorul Oficial, perioadă în care furnizorii de servicii sociale vor trebui să își adapteze infrastructura și procedurile.

Inițiativa legislativă a fost adoptată anterior și de Senat, iar votul Camerei Deputaților a fost unul decizional. După promulgare și publicare în Monitorul Oficial, legea va intra în vigoare în termenul prevăzut de actul normativ.

