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Video Camere video descoperite în prizele din dormitoarele unei cabane din Sibiu: „Filmau ce se întâmpla în pat. Și în baie erau”

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dormitor
Camere video descoperite în prizele din dormitoarele unei cabane din Sibiu. Foto: Captură video
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Dosar penal după o petrecere organizată la o cabană din județul Sibiu. Doi invitați au găsit camere de supraveghere ascunse, care filmau patul și zona de duș. Polițiștii au făcut percheziții în locuința organizatorului și au ridicat mai multe telefoane și laptopuri.

Petrecerea s-a transformat rapid în anchetă, immediatel după ce doi invitați au făcut această descoperire șocantă în dormitoarele în care fuseseră cazați și au povestit totul în mediul online.

„Am fost invitați la o cabană, la un eveniment de familie a unor prieteni. Am ajuns acolo, ne-am dus în camera pe care ei au ales-o, ne-am așezat bagajele, iar soțul meu s-a dus jos, în living. Eu am mai rămas cam o oră în cameră, pentru că aveam ceva de lucru pe telefon, după care am coborât și eu în living, dar a urcat soțul meu în cameră. N-au trecut cinci minute și îmi dă un mesaj scurt: Hai repede până sus! Când am ajuns, era încremenit cu un dispozitiv în mână, un dispozitiv, o dublă pe care o bagi în priză ca dintr-o priză să se facă două. Nu era o dublă normală, era un dispozitiv video și audio incorporat în acea dublă care era băgat în priza din fața patului nostru. Acest dispozitiv filma full HD și filma toate detalii ce se pot întâmpla într-un pat. Și dacă asta nu era suficient?! Ei bine, și în baie era un al doilea dispozitiv, la fel, o dublă, care era băgată în fața dușului”, povestește femeia cazată la cabana din Sibiu.

Potrivit polițiștilor, petrecerea a avut loc la o pensiune de pe Valea Avrigului. Acolo ar fi fost cazate aproximativ 30 de persoane, invitate să participe la un eveniment privat.

Unii dintre invitați au povestit însă pe rețelele sociale că într-unul dintre dormitoare ar fi descoperit un dispozitiv de filmare ascuns într-o priză, iar un alt dispozitiv ar fi fost montat în baie, orientat spre duș.

Cei care au făcut descoperirea spun că inițial i-ar fi dat chiar celui care i-a invitat la petrecere aceste dispozitive, fără să bănuiască faptul că acesta ar putea avea vreo legătură cu instalarea lor. Ulterior, potrivit invitaților care au povestit totul în mediul online, organizatorul petrecerii ar fi recunoscut că el ar fi montat camerele. Aceste împrejurări trebuie însă stabilite oficial de anchetatorii care au deschis un dosar penal in rem pentru violarea vieții private. Aceștia au făcut și percheziții la o locuință de unde au ridicat mai multe dispozitive electronice și medii de stocare.

Editor : A.P.

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