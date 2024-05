Apar detalii șocante în cazul fetiței ucise din Dolj. Verișorul adolescent al micuței de doar doi ani, găsită moartă într-o râpă după ce dispăruse de acasă, este principalul suspect de crimă. Băiatul de 15 ani și părinții săi au fost ridicați și duși la audieri. Oamenii legii au schimbat și încadrarea în acest dosar, din ucidere din culpă, în omor. Pentru că, este oficial, necropsia arată că Raisa a fost omorâtă violent. Între timp, în țară, au ajuns și părinții fetiței, plecați la muncă în străinătate.

Rezultatele necropsiei au arătat că Raisa a avut parte de o moarte violentă, iar audierile maraton i-au condus pe anchetatori spre principalul suspect. Este vorba despre verișorul fetiței, un băiat de 15 ani, care, potrivit rudelor, ar fi fost ultimul care a văzut-o în viață. Înainte de dispariție, micuța se afla în curtea unei mătuși, alături de verișorul său. Femeia povestește că a plecat de lângă ei doar 10 minute, iar când s-a întors, copila nu mai era.

„Băiatul ăsta, nepotul mânca la masă. Și Raisa a văzut pâinea pe masă. Eu am strigat la copil: „dă-i și fetei o bucată de pâine!”, c-am crezut că fata ia bucata de pâine și vine în urma mea și ea nu s-a mai întors. L-am luat cu frumosul, să-l întrebăm, să nu se sperie, dacă i-a făcut ceva fetei. Ca să aflăm ceva de la el. El o ține pe a lui, că nu știe nimic, doar că i-a dat pâine. Fata de când a intrat cu mine în curte, ea n-a mai ieșit de acolo. Nu ne vine să credem. Am rămas șocați., a declarat mătușa fetiței.

Raisa a intrat în curtea mătușii sale și nu a mai ieșit de acolo

În țară au ajuns și părinții fetiței. Amândoi au aflat vestea tragică din Spania, acolo unde muncesc. Cu lacrimi în loc, tatăl povestește că ultima dată când a vorbit cu fiica lui, micuța i-a cerut un cadou. Era la bancă, să trimită bani în țară, când l-au sunat să-l anunțe că Raisa a dispărut.

„Să le pun bani să-și ia piscină, că mi-a cerut fetița piscină și un pistol. Noi bănuim pe toată lumea. Cine a făcut să plătească”, spune Virgil Constantin, tatăl fetiței.

Probele adunate la dosar arată că, odată ajunsă în curtea mătușii sale, Raisa nu a mai ieșit de acolo.

„11:45 a intrat ultima dată în curte la sora mea. Se vede pe cameră destul de bine. Fetița a intrat la ea în curte, dar înapoi nu se vede că mai iese fata înapoi din curte”, spune Cristina Stan, mama fetiței.

Despre suspect mătușa fetiței spune: „Este un băiat liniștit, n-a fost agresiv, nu... El nu prea aude bine. Dacă-i spuneam să facă ceva, să aducă o găleată de apă în curte și nu ne înțelegea bine, el se mai agita, că nu înțelegea bine ceea ce vrea. Trebuia să vorbim cu el de aproape.”

Pentru că este minor, la audieri au ajuns și părinții suspectului.

„Eu am spus că nu știu, deci cum pot să spun că da, el a făcut. De unde pot eu să știu că este copilul meu sau că este altă persoană. Eu în ziua respectivă nu am fost acasă, eu am fost în oraș. Nu este prima dată în care copilul meu a rămas cu un singur copil”, a declarat mama suspectului.

În urma necropsiei, încadrarea în acest dosar a fost schimbată din ucidere din culpă, în omor.

