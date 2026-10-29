Canabis şi frunze de coca, într-o tabără de „iluminare” din Hunedoara. Ce sume plăteau participanţii pentru „explorarea conştiinţei”

Un bărbat şi o femeie de 58 şi 56 de ani, fondatori ai unei fundaţii orientate spre „explorarea conştiinţei, autocunoaştere, vindecare şi transformare interioară”, au fost reţinuţi pentru trafic de droguri de risc şi mare risc, după ce într-o tabără organizată de aceştia, contra cost, în comuna Boşorod, din judeţul Hunedoara, poliţiştii au găsit canabis, frunze de Coca şi DMT, un drog lichid de mare risc.

Potrivit anchetatorilor, activitatea fundaţiei ar fi inclus retreaturi, workshopuri, programe online, meditaţii şi sesiuni individuale, conţinutul public indicând o componentă spirituală şi ezoterică pronunţată, cu referiri la şamanism, alchimie, ceremonii sacre, plante de leac, plante medicinale, ierburi şi ciuperci.

Preţul standard de participare era de 3.565 de lei.

Poliţişti ai Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Hunedoara din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia, împreună cu procurori DIICOT - Biroul Teritorial Hunedoara, cercetează penal o femeie şi un bărbat (membri ai aceleiaşi familii), de 56 şi 58 de ani, pentru trafic de droguri de risc şi mare risc.

Potrivit Poliţiei Române, probele au arătat că, în luna octombrie 2026, cei doi, iniţiatori ai unei fundaţii prezentate ca „o comunitate orientată spre explorarea conştiinţei, autocunoaştere, vindecare şi transformare interioară”, ar fi deţinut, la sediul acesteia, din comuna Boşorod, pentru a le trafica, diferite cantităţi de drog de risc şi mare risc.

„Activitatea fundaţiei ar fi inclus retreaturi, workshopuri, programe online, meditaţii, sesiuni individuale şi alte evenimente, conţinutul public indicând o componentă spirituală şi ezoterică pronunţată, cu referiri la şamanism, alchimie, ceremonii sacre, plante de leac, plante medicinale, ierburi şi ciuperci. În urma cercetărilor, ar fi fost descoperite mai multe retreaturi organizate de către fundaţie, unele dintre acestea fiind promovate printr-un discurs centrat pe vindecare, eliberare emoţională, transformare, reconectare interioară şi dezvoltarea conştiinţei”, precizează sursa citată.

Poliţiştii menţionează că pentru perioada 15 - 18 octombrie 2026, aceştia ar fi organizat un astfel de eveniment, la care s-au înscris mai multe persoane, la preţul standard de participare de 3.565 de lei.

„Astfel, la data de 16 octombrie 2026, poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Hunedoara şi ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba Iulia, procurorii DIICOT - Biroul Teritorial Hunedoara, au pus în aplicare un mandat de percheziţie, la sediul fundaţiei ce găzduia evenimentul, fiind găsite şi ridicate aproximativ 710 mililitri de lichid care conţine DMT (drog de mare risc), peste 140 de grame de frunze de Coca (drog de mare risc) şi o cantitate de canabis. De asemenea, au fost indisponibilizate sumele de 44.975 de euro şi 18.750 de lei”, afirmă anchetatorii.

Conform sursei citate, la momentul pătrunderii anchetatorilor în interiorul centrului unde se desfăşura evenimentul, cele două persoane cercetate şi participanţii erau aşezaţi pe scaune, în cerc, în sală fiind pregătite „un flipchart şi mai multe saltele suprapuse, acoperite cu cearşafuri albe”.

Miercuri, procurorii au dispus reţinerea celor două persoane, de 56 şi 58 de ani, iar joi a fost sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Hunedoara cu propunerea de luare a măsurii arestului la domiciliu faţă de acestea, pentru 30 de zile.

Acţiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Hunedoara.

Editor : Sebastian Eduard