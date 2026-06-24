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Când încep lucrările la Drumurile Radiale 9 și 10, care vor lega Capitala de A0, Vidra și Măgurele: contractele penru PUZ, semnate

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Simulare Drum Radial Foto: Facebook / PMB
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Contractele pentru elaborarea PUZ-urilor necesare Drumurilor Radiale 9 şi 10 au fost semnate, miercuri, de primarul general Ciprian Ciucu. Cele două PUZ-uri vor fi gata la începutul anului viitor, iar şantierul este programat să fie deschis în 2028.

„Contractele pentru elaborarea PUZ-urilor necesare Drumurilor Radiale 9 şi 10, semnate astăzi de primarul general Ciprian Ciucu! Odată construite, acestea vor scoate traficul din oraş şi vor conecta direct sudul Capitalei de Autostrada A0. Ne vom asigura, în acest fel, că noile artere se vor conecta corespunzător la străzile deja existente”, au transmis, miercuri, reprezentanţii Primăriei Bucureşti.

Potrivit acestora, dacă va fi necesar, se vor proiecta noi căi de acces.

Drumul Radial 9 – Sud Expres va lega Vidra – Autostrada A0 – DNCB – Bulevardul Metalurgiei/Gara Progresul, iar PUZ-ul va racorda artera cu Şoseaua Berceni, Bulevardul Metalurgiei şi drumurile de legătură necesare în proximitate.

Drumul Radial 10 – Măgurele Expres va avea traseul Autostrada A0 – oraş Măgurele – Parc Industrial Măgurele – DNCB – Prelungirea Ferentari, PUZ-ul va asigura conexiunea cu Şoseaua Giurgiului, Şoseaua Sălaj, respectiv Şoseaua Bucureşti Măgurele.

„Cele două PUZ-uri vor fi gata la începutul anului viitor, iar şantierul este programat să fie deschis în 2028. Colegii de la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bucureşti (ADIZMB) se vor ocupa de construcţia drumurilor radiale, împreună cu cei de la Ministerul Transporurilor”, au mai transmis reprezentanţii Primăriei Bucureşti.

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Instituţia precizeză că există deja studiile de fezabilitate, ce vor fi avizate de CNAIR, iar finanţarea este prinsă în Programul de Transport 2021-2027.

În total, vor fi construite zece drumuri radiale, care vor conecta marile bulevarde ale Capitalei şi Centura cu Autostrada A0.

Editor : B.E.

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